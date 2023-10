Er du rik nok – da får du det som regel også som du vil. Et godt eksempel på det er den nye offroaderen Ineos Grenadier og mannen bak bilen: Sir Jim Ratcliffe.

Aldri hørt om ham? Vel, Ratcliffe er mangemilliardær og eier av gigantkonsernet Ineos. Han er også en svært bilinteressert mann, med spesielt sans for Land Rover.

Da produksjonen av deres Defender ble avsluttet i 2016, syntes Ratcliffe det var for ille at en så ikonisk bilmodell bare skulle forsvinne ut. Han tok derfor kontakt med Land Rover, for å få kjøpe produksjonsutstyret til bilen. Planen var å lage en fornyet og mer moderne Defender.

Ga seg ikke så lett...

EIER: Sir Jim Ratcliffe vokste opp under enkle kår, nå er han god for flere milliarder. Foto: NTB

Hos Land Rover fikk han imidlertid tvert nei. De tenkte tydeligvis at dette kunne bli en brysom konkurrent for deres nye Defender.

Men Ratcliffe ga seg ikke så lett. Han bestemte seg like godt for å starte sitt eget bilmerke. Og slik ble Ineos Grenadier til.

Designet er lagt tett opp til klassisk Defender og konstruksjonen er røff. Her er det sterkt fokus på gode terrengegenskaper og å prestere under virkelig krevende forhold.

SÆRPREGET: Slik ser det ut inne i Grenadier. Ineos følger ikke akkurat trenden med å luke bort flest mulig knapper og brytere...

Blitt mer luksusbiler

Grenadier er virkelig en bil som skiller seg ut. Mens modeller som nye Defender og Mercedes G-Klasse har blitt mer luksusbiler enn arbeidsredskap i sine nye versjoner, går Grenadier motsatt vei.

Slik sett er den også en bil med veldig få reelle konkurrenter. Toyota Land Cruiser er kanskje det nærmeste vi kommer nå. Men for mange av dem som elsket den originale Defenderen, er kanskje ikke en Toyota så veldig aktuelt alternativ...

ARBEIDSHEST: Ineos Grenadier er en ekte offroader, den er laget for å klare tøffe jobber.

Starter på 1,9 millioner

Grenadier er på plass i Norge og nå blir den også ett av trekkplasterne på Oslo Motor Show, der den skal stilles ut i år (27.-29. oktober). Da kan du se nærmere på en bil som neppe noen gang hadde blitt laget, hadde det ikke vært for en ekte (og rik) bilentusiast og hans drøm.

PS: Det hjelper å ha solid økonomi, også hvis du vil kjøpe ett eksemplar av Grenadier. Her hjemme har den startpris på 1,9 millioner kroner. Da får du bilen med 3-liters dieselmotor fra BMW, den yter 249 hestekrefter.

Toppmodellen Trialmaster har så 286 hestekrefter og full utstyrspakke. Denne blir din for 2,14 millioner kroner.

