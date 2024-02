Det gikk virkelig unna da en mann i slutten av 20-årene var på vei nordover på E6 gjennom Nordbytunnelen i Ås.

«Problemet» var bare at to politibetjenter i en uniformert bil fikk med seg kjøringen.

De to skulle ut på E6 i samme retning før tunnelen, da de la merke til en Lamborghini som etter deres vurdering kom i mye høyere hastighet enn trafikken rundt. Dermed la de seg bak og startet gjennomsnittsmåling.

Det var lokalavisen Østlandets Blad som først omtalte saken.

Snittfart på 165,97 km/t

Nå har mannen møtt i Follo og Nordre Østfold Tingrett. I dommen kan vi blant annet lese dette:

Gjennom Nordbytunnelen var det mye trafikk i høyre felt. Politibetjenten opplevde at bilen akselererte. De forsøkte å ta igjen bilen og politiet var oppe i 190 km/t, uten at de tok særlig innpå bilen foran. De avsluttet målingen etter tunellen og stanset tiltalte ved Vinterbrosletta.

Politiets måleutstyr viste at bilen hadde kjørt en strekning på 4.905 meter på 1 minutt og 46,39 sekunder. Dette gir en gjennomsnittshastighet på 165,97 km/t.

Tar sjansen: For mange går det helt galt



UNIFORMERT: Lamborghini-sjåføren la tydeligvis ikke merke til den uniformerte politibilen som svingte inn bak ham på E6. Så startet politibetjentene fartsmåling. Illustrasjonsfoto: NTB:

Manglet en dato

Det til tross: Lamborghini-sjåføren samtykket ikke til førerkortbeslag.

I retten innrømmet mannen delvis straffskyld, idet han erkjente at han kjørte for fort, men gjorde samtidig gjeldende at politiets gjennomsnittsmåling ikke kunne legges til grunn. Årsak: At politiet ikke hadde skrevet dato øverst i skjemaet for kontroll av Triptracker-apparatet.



Politibetjenten forklarte i retten at de alltid starter vakten med å kontrollere Triptracker, men han visste ikke hvorfor det manglet dato i skjemaet på lørdagen og søndagen denne uken. Alle de øvrige feltene var fylt ut.



Elbilene gikk i fella – tre dager på rad



TRÅKKET PÅ GASSEN: Råkjøringen fant sted inne i og etter Nordbytunnelen i Ås, sør for Oslo.

Må ha visst

Dette kan vi lese i dommen:

Retten har kommet til at tiltalte skal dømmes i henhold til tiltalen. Det er uheldig at det ikke er ført dato i kontrollskjemaet, men retten finner at dette ikke har betydning for måleresultatet. Det legges til at målingen i seg selv er foretatt i henhold til instruksen. Feilen er så vidt bagatellmessig sett i sammenheng med det øvrige bevisbildet og tillegges ikke avgjørende virkning.

Retten utelukker med dette tiltales forklaring om at han ikke hadde høyere hastighet enn 110 km/t, eller «kanskje noe høyere». Det vises både til forklaringen til politibetjenten og logg for gjennomsnittsmåling datert 25.03.2023 kl. 23:12. Det legges videre til grunn at tiltalte må ha visst at han kjørte langt raskere enn fartsgrensen og at han handlet med tilstrekkelig forsett.

19 måneder uten førerkort

Dermed endte dette i Tingretten med ubetinget fengsel i 24 dager.

Mannen må også vente 19 måneder før han eventuelt kan sette seg bak rattet i Lamborghinien igjen. Før det kan skje må han også avlegge full ny førerprøve.

Dommen falt 28. november i fjor og tiltalte ble innkalt til såkalt frammøteforkynning dagen etter. Det er ikke kjent om han anket dommen.

LES MER: Møtte i retten – sa han trodde det var lov å bryte fartsgrensen

Video: Ligger i politibilene – derfor blir det sjelden brukt