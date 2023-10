Lagt merke til denne? Da har de lykkes

– Poenget med spesielle lakkfarger er ikke alltid at de skal selge mest mulig. Det handler også om å få folk til å oppdage bilene våre. Kanskje velger de til slutt en helt annen og mer anonym farge. Men det er jo egentlig ikke så viktig, det viktigste er at de kjøper en av våre biler.

Lesley Busby har tittelen Colour manager i Nissan, fritt oversatt noe sånt som «fargesjef».

Vi møter henne på loftet i Nissans designsenter i London. Her har de som jobber med farger og interiørdetaljer sitt studio. Utenfor er det hektiske London-gater og utesteder. Her inne er det rolig, lyst og fargerikt.

FARGESJEF: Lesley Busby jobber med farger (og mye mer) hos Nissan.

Ikke visste de likte...

Lesley og teamet hennes jobber med alt kundene kan se og kjenne på. De er med fra starten av designprosessene.

– Jobben vår er å finne ut hva kundene vil ha. Og så skal vi også utfordre dem. Vi skal vise hva som er mulig og kanskje få noen til å velge noe de ikke visste at de likte i utgangspunktet, forteller Lesley.

Det er ingen hemmelighet at de fleste nybilkjøpere velger konservativt: Grått, hvitt og svart er fargene de aller, aller fleste av oss går for når vi skal kjøpe ny bil. Og det gjør vi til tross for at bilprodusentene har mye annet å tilby. Mange har farger som virkelig står ut i mengden – og som gjør at bilen skiller seg ut.

Denne ble avduket på kanalen utenfor Nissans designsenter

MYE HVITT: Slik ser utviklingen ut de siste 20 årene: Det handler om hvilke farger Nissan-kjøperne velger.

Apple-effekten

En av dem er Nissan. På den nye elbilen Ariya har de blant annet det som har blitt en skikkelig signaturfarge: Nemlig den de kaller Akatutsuki Copper, kombinert med svart. Kombinasjonen er tatt fram for å skape mest mulig oppmerksomhet rundt bilen. Det har Nissan lykkes med.

Hvilke farger vil velger på bilene våre forandrer seg også med årene. Lesley og temaet hennes forteller at det er ganske tydelige trender her. Noe kan ha med motebildet å gjøre. Noe henger også sammen med øvrige fargetrender. Og så er det også et ganske spesielt fenomen som for alvor gjorde seg gjeldende for noen år siden.

Da Apple tok verden med storm med iphone, ipad og ipod, ble hvitt plutselig mye mer trendy. Det merket også bilindustrien som måtte kjøpe inn mye mer hvit lakk.

De skal ikke satse på noe annet enn elbiler

FARGER: Slik ser det på loftet til Nissans designstudio i London. Her jobber de som har ansvar for farger og interiørdetaljer.

Størrelsen avgjør

Smaken er også forskjellig i ulike markeder. Europa er for eksempel ganske forskjellige fra Kina. Samtidig er det også forskjeller internt i Europa. Kunder i nord velger annerledes enn de i sør, det er også forskjeller mellom øst og vest.

– På biler handler fargevalg også om størrelse. De som velger små biler er generelt mer villige til å velge spesielle farger. Jo større og dyrere bilene blir – jo mer forsiktige blir kjøperne. Det kommer nok av flere ting, men mest av alt spiller det inn at man er bekymret for verditapet. Da tenker nok mange at det er tryggest å velge noe mange andre også gjør.

Noen farger er rett og slett smartere enn andre

FROSK: Småbilen Nissan Micra kom i en rekke farger, blant dem den karakteristiske grønnfargen du ser på bilen i midten. Frosk? Ja, mange syntes den så ut som det.

12 prosent av norske kunder

Lesley Busby sto selv for en veldig spesiell farge på første generasjon av småbilsuksessen Micra, tidlig på 2000-tallet. Hun forteller hvordan de møysommelig blandet seg fram til den særpregede grønnfargen. Sammen med noen karakteristiske frontlykter, ga det fort Micra tilnavnet «frosken» på det britiske markedet.

Tilbake til Ariya og den spesielle kobberfargen. Du har sannsynligvis sett den ute på norske veier du også, men den mest populære Ariya-fargen er den ikke. Nei, Akatsuki Copper/Black må se seg slått av tre langt mer vanlige farger når Nissan-kunder velger bil. Men tross alt: 12 prosent av dem velger sin Ariya i denne kombinasjonen. Det kan nok Lesley og teamet hennes være ganske stolt av.

