Lages kun én – brukte 400 timer på lakken

Bugatti lager ikke mange eksemplarer av noen av sine modeller. Da de lanserte sin nye hyperbil, Chiron, var det verdens raskeste bil. Elektrifisering var ikke et tema. I stedet sitter det en 8-liters W16-motor her. 16 sylindre, der altså!

Etter hvert kom blant annet spesialutgaven Chiron Supert Sport. En helt hinsides fartsmaskin som det kun lages 60 av.

Én av disse er bilen du ser bilder av her. Og akkurat den er helt unik – og del av Bugattis Sur Mesure-program, som er forbeholdt de aller mest eksklusive kundene.

Nå er den klar for overlevering til eier. Bugatti sier at det har vært noe av det mest utfordrende de har laget noen gang.

45 skisser

Bugatti Chiron Super Sport Golden Era er det fulle navnet på denne bilen - og den blir presentert på Monterey Car Week.

Dette minner mer om et kunststykke, enn en bil.

På siden er det tegnet 45 skisser av tidligere Bugatti-modeller. På passasjersiden er det 26 ikoniske modeller – produsert mellom 1909 og 1956. På den andre siden er det 19 skisser – av biler produsert mellom 1987 og 2023.

På førersiden er altså flere av de mer moderne Bugattiene presentert: EB110, Veyron, Chiron, Divo, Centodieci og La Voiture Noire.

Gullfargen som brukes som underlag til skissene kalles Doré, og går over i Nocturne Black foran.

TO FARGER: Ved hjulbuen foran går lakken over fra svart til gull – og skissene blir tydelige.

Tatt tid

At en slik kreasjon er tidkrevende å ferdigstille, er det selvsagt ingen tvil om. Lakken og skissene alene har tatt 400 timer å fullføre.

Bilen er et av de siste prosjektene sjefdesigner Achim Anscheidt jobbet med. Han har nylig sluttet etter 19 år i sjefsstolen. Det var han som foreslo å dekorere bilen med håndlagede skisser av tidligere modeller – for å hylle Chiron Supert Sport som han mener er et ikonisk i bilverden.

PÅMINNELSE: Bare i tilfelle eieren skulle være usikker – det finnes bare én av denne.

Kunden skal visstnok ha blitt ekstatisk over ideen.

Nærmer seg slutten

Interiøret er også særegent, naturligvis. På innsiden av dørene er det for eksempel flere skisser – nyere biler på førersiden og tidlige modeller på passasjersiden.

I tillegg er det selvsagt gjort et poeng av at dette er én av én produserte – en liten karbon-plakett i midtkonsollen står det «One of one».

Hvis du nå sitter og undrer på hva noe sånt koster, må vi skuffe deg. Det er ikke opplyst om noen pris. Men at det er betydelig mer enn en «vanlig» Chiron Super Sport, er det ingen tvil om. Med andre ord mer enn 38 millioner kroner (og det er prisen før norske avgifter, red. anm.).

Det nærmer seg forresten slutten for Chiron. Bugatti har allerede bekreftet at de vil vise etterfølgeren i 2024.

TREKKPLASTER: Denne bilen vil bli lagt merke til uansett hvor den ferdes. Men mest trolig blir den nok bare parkert og ikke kjørt, dessverre.

Én i Norge

Det er ikke mange nordmenn som har kjøpt en Bugatti Chiron – utover Arne Fredly, som bor i Monaco. Men i fjor skjedde det.

En 2019-modell ble importert til landet av finnmarkingen Thor Aage Pedersen. Han kjøpte bilen for 24,5 millioner kroner – men fant ut at det ble for dyrt å registrere og forsikre bilen i Norge.

Dermed ble den solgt tidligere i år. Dessverre gikk den til en kjøper i Tyskland, slik at vi neppe får se den på norske veier, igjen.

– Det er godt å bli kvitt bilen, men jeg kommer til å savne den veldig også, sier Thor Aage Pedersen, som eide det franske fartsmonsteret.

57-åringen vil ikke si hvor mye bilen ble solgt for. Han bekreftet imidlertid til Broom at han tjente «noen millioner» på bil-investeringen sin.

På Finn var prisantydningen 39,9 millioner kroner.

