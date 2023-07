Lader du ulovlig? Se hva du risikerer

Har du kjøpt elbil og ønsker å lade den hjemme? Da har du forhåpentligvis gått til anskaffelse av en ladeboks.

Hvis du mot formodning har tenkt å lade fra en vanlig stikkontakt i garasjen, bør du tenke deg om to ganger. Det er nemlig stor risiko for at du gjør noe ulovlig – og farlig.

Dessuten kan det påvirke hva du får utbetalt fra forsikringsselskapet, dersom noe skulle skje.

Ikke lov på nyinstallasjoner

Det stilles nemlig en rekke krav til permanent lading fra vanlig stikkontakt. Kontakten må for eksempel sitte på en dedikert kurs på maks 10 ampere, kursen må ha jordfeilbryter type B, og dessuten: Den må være installert før 1. juli 2022. Da trådte nemlig nye, strenge regler i kraft.

LADERÅD: Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If har klare råd til elbil-eiere.

– For mange som kjøper elbil i 2023 har man derfor ikke lenger noe valg. Man må få installert en ladeboks av en autorisert el-installatør. Det er trygt og sikkert, sier Sigmund Clementz til Broom. Han er kommunikasjonssjef i Nordens største forsikringsselskap If.



Mange bryter loven

Nylig hadde Broom en sak om at så mange som 100.000 elbil-eiere likevel velger å lade elbilene sine fra en vanlig stikkontakt.

– Vi tror at mye av dette henger sammen med en manglende forståelse for den store belastningen elbillading har på stikkontakten og det elektriske anlegget, sa Rune S. Nielsen, brannekspert i Gjensidige Forsikring, i forbindelse med saken.

Dette risikerer du

Brann i elbil kan oppleves svært dramatisk, særlig om det tar fyr i batteripakken. Det skjer heldigvis svært sjelden.

– Generelt er det ikke slik at branner oppstår oftere i elbiler enn i andre biler, heller tvert imot. Og branner oppstår gjerne helt andre steder enn i batteripakka, sier Clementz.

– Men man skal passe på å lade på en trygg måte. Og det gjør du kun via en dedikert ladeboks. Og selv om mange fortsatt bruker stikkontakt til lading, er jeg sikker på at en stor andel av disse er på vei over til ladeboks. Tallet vil forhåpentligvis være et helt annet om et år, sier han.

LADEBOKSER: Her er et utvalg av populære ladebokser på det norske markedet. Ofte kan ladehastigheten være mangedoblet i forhold til lading fra vanlig stikkontakt.

Clementz advarer særlig mot lading via stikkontakt som ikke er godkjent for elbillading. Det er forbundet med økt risiko for skade, særlig i selve kontaktpunktet. Der kan det oppstå varmgang på grunn av den vedvarende, høye belastningen.

Mange lar dessuten kabelen og den tunge boksen henge fra stikkontakten. Bare vekta kan i seg selv føre til skader i både støpsel og kontakt.

– Det kan ofte dreie seg om farlig røyk- og gassutvikling. Dette kan spre seg rundt i bygningen og forårsake store skader, sier Clementz.

Dette skjer med forsikringen

Det mange lurer på i denne sammenhengen, er hva som skjer med eventuell forsikringsutbetaling som følge av lading fra stikkontakt.

– Svaret på det er både enkelt og vanskelig på en gang. Det enkle svaret er at du kan få avkortning i forsikringsutbetalingen hvis du har opptrådt grovt uaktsomt, og hvis handlingen har en sammenheng med det som har skjedd, sier Clementz.

– Men så var det hva som ligger i grovt uaktsomt. Her kan alle dårlige valg spille en rolle. Å ikke følge lover, regler og forskrifter, bevisst overse åpenbare farer som kabelbrudd, lade via skjøtekabel på snelle og slike ting, kan regnes som grovt uaktsomt. I hvilken grad det vil påvirke utbetalingen, vil være en vurdering fra sak til sak, sier han.

STARTET I STIKKONTAKTEN: Eierne av denne boligen i Sunne, Sverige, ladet en ladbar hybridbil fra en vanlig stikkontakt da kontakten plutselig tok fyr. Det endte med totalskadd bolig. Foto: Räddningstjänsten Sunne

Meld fra om uforklarlige hendelser

Clementz råder alle til å følge med, og melde fra så snart man oppdager noe som ikke fungerer som det skal.

– Vi har sett tilfeller der kunder har hatt merkelige opplevelser med strømmen i huset, som har vist seg å være forbundet med skader i ladekabel eller stikkontakt som har vært brukt til lading. Ved ett tilfelle opplevde kunden at lys blinket og lyspærer røk i tide og utide. Elektriker fant raskt ut at problemet var knyttet til en skadet stikkontakt og ladekabel i garasjen, sier han.



Clementz mener også det kan være lurt å ha en røykvarsler i garasjen, vel å merke dersom det kun står elbiler der.

– Varsleren bør samtidig være seriekoblet med dem du har inne i huset. Sørg også for å ha et brannslukningsapparat i nærheten. Det hjelper ikke på batteribranner, men kan være svært effektivt til andre branner i og rundt kjøretøyet. Og det er jo der det oftest skjer, avslutter han.

