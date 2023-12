For nye elbileiere som skal lade bilen hjemme, er det nå krav om å montere ladeboks for regelmessig hjemmelading. Dette kravet kom i juli 2022, og skal gjøre ladeprosessen både tryggere og sikrere. Lading fra ladeboks skjer med en spesiell elbilkabel som kan tåle høy belastning over tid.

Det finnes ladebokser både med og uten fastmontert kabel. En slik kabel har typisk Type 2-støpsel som passer inn i ladeboksen med den ene enden og i bilen med den andre enden. Av ladebokser finnes det to hovedtyper – smarte og enkle. Den sistnevnte typen leverer strøm til bilen, og det er det. En smart ladeboks gir mer kontroll med når ladingen skjer – og hvor mye strøm bilen får. Disse er som regel også dyrere.

Hvorfor spriker prisene?

Utvalget av ladebokser har økt kraftig de siste årene, og i dag finnes det alternativer helt fra ca. 2.500 kroner og oppover til rundt 20.000 kroner. Som regel kommer installasjon i tillegg, og da må det plusses på noen tusenlapper til...

Det er med andre ord et marked med store variasjoner, og lett er det ikke for nybakte elbileiere å finne ut hva som er den rimeligste og beste løsningen ut fra de behovene man har.

– Hvorfor er prisene så forskjellige? Vi stiller spørsmålet til Jan Tore Gjøby, rådgiver lade- og batteriteknologi i NAF.

SIKKERHET: Bruken av dedikert ladeboks er viktig for sikkerheten. Foto: Picasa

Jordfeilvern

– Det er mange årsaker til disse forskjellene, og de viktigste er innebygget sikkerhet, kvalitet, funksjonalitet og kapasitet. For å begynne med det siste, så krever det kraftigere utstyr i en ladestasjon for å overføre flere kilowatt, noe som selvsagt påvirker prisen, sier Gjøby.

– Flere funksjoner som kommunikasjon, smartlading, effektmåling og så videre krever mer utstyr av ladestasjonene. Det samme ser vi selvsagt når det gjelder ladestasjonens kvalitet, hvor de rimeligste er enkelt bygget, mens de dyrere ofte er mer hardføre. Vi skal heller ikke glemme den sikkerheten som er bygd inn i ladestasjonen. Har den såkalt DC-beskyttelse, så slipper vi å installere dyrt Type-B jordfeilvern, det holder med et ordinært Type-A jordfeilvern, forteller Gjøby.

Mangler låsemekanisme

– Men her er det viktig å være oppmerksom. Godkjenning av el-installasjoner i Norge bør følge de kravene som ligger i NEK 400, som er en norsk standard for elektrisk installasjon. Det norske lovverket krever at elektrikeren skal enten skrive at kravene i NEK 400 er oppfylt - eller at kravene til sikkerhet er oppfylt minst like godt som det som kreves her. NEK står for øvrig for Norsk Elektroteknisk Komité, legger han til.

– Alle andre innebygde sikkerhetsfunksjoner skal også oppfylle de samme kravene som gjelder hvis beskyttelsen satt i sikringsskapet. I tillegg har vi dessverre sett at ladestasjoner for å spare penger og plass, mangler låsmekanisme for låsing av ladekabelen under lading. En ladestasjon uten denne sikkerhetsmekanismen – låsingen - har ikke det sikkerhetsnivået lovverket krever, fastslår Gjøby.

UHELDIG: Her brukes nødladeren sammen med skjøteledning, noe fagfolk sterkt fraråder. Foto: iStock

Trygg lading

– Hva trenger en «vanlig» elbileier av hjemmelader? Hva mener du er minstekravene som må tilfredsstilles?

– Minstekravet er en ladestasjon som kan installeres på lovlig vis, men for mange vil det være en stor fordel at ladestasjonen kan kommunisere med omgivelsene for såkalt smartlading. Smartlading en samlepott for mange funksjoner. Vi snakker for eksempel om å tilpasse ladefarten til annet forbruk i boligen, og å flytte ladingen til tidspunkter der strømprisen er lav.

– Etter min mening er det en fordel at slike funksjoner styres av ladestasjonen, selv om mange biler kan kobles opp for tilsvarende funksjoner. Det er viktig at ladestasjonen fortsetter å lade på en trygg måte selv om kommunikasjonen går ned, sier han videre.

Kan bli mye dyrere

– Hvor mye mener du en ny elbilbruker bør investere for å få en god hjemmelader?

– Det kommer helt an på hva man vil ha. Skal laderen bare brukes sporadisk, kan man gjerne velge en enkel og billig lader. Skal den brukes jevnlig, og man ønsker at den har litt andre funksjoner enn bare av eller på, så kommer man fort opp i en pris på 7.000 – 8.000 kroner. Installasjon kommer i tillegg. Man bør nok regne med en installasjonskostnad på 5.000 – 10.000 kroner, men det kan fort bli mye dyrere dersom husets elektriske anlegg trenger oppgradering, sier Jan Tore Gjøby.

Billige - og dyre

– Hva er det som skiller en billig lader fra de som er dyrere?

– Det finnes på markedet ladebokser som ikke oppfyller kravene, og vi finner dem blant de aller billigste. Men for en lekmann er det vanskelig å kunne bedømme hva som er godkjent og hva som ikke er det. Den neste kategorien er sikre og gode ladere, som ikke har noen smarte funksjoner. Øverst på prisskalaen finnes smarte ladere som kan styre både ladetid og ladevarighet – også i forhold til aktuell strømpris.

De billigste laderne da Broom sjekket, var priset fra ca. 3.500 kroner og litt oppover. Det var flere alternativer i prisklasse opp til 5.000 kroner. Mye å velge blant er det også mellom 6.000 og 10.000 kroner.

– Hva er det viktig å vite før man anskaffer en ladeboks til veggen hjemme?

– Det beste er å bestille en elektriker med god kompetanse som kan installere den riktige ladestasjonen for deg. Da har du en å forholde deg til ved eventuelle feil. Kjøper du ladestasjonen i en butikk, og bestiller elektriker for å installere den, har du to parter å forholde deg til ved feil. Men det kan selvsagt være vanskelig å vite hvilke elektrikere som har god kompetanse, sier Gjøby.

Må dokumentere sikkerheten

– Hva trenger man å vite om de to aktuelle kraftdistribusjonsnettene vi har, der IT-nett er vanligst i Norge?

– Hvis du har IT strømnett, kan du kun lade 1-fas hvis alt skal gjøres etter boka, det samme gjelder 230 Volt TT-nett. Hvis elektrikeren likevel installerer en ladestasjon for 3-fas lading på det særnorske IT-nettet, kan han ikke krysse av for at NEK 400 er fulgt i samsvarserklæringen - og han må dokumentere at sikkerheten er minst like god som ved en installasjon som følger standarden for Type 2-kontakten.

ALVORLIG: Her har det gått skikkelig galt med lettvinte løsninger, og branntilløp er neste fase. Foto: DSB

Vedlikehold = Elektriker

– Her slurves det svært mye, og dessverre ser vi at myndighetene, ved DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap), ikke kommer med tydelige retningslinjer selv om mange, inkludert de som kontrollerer elektriske anlegg, har etterlyst dette i lang tid, sier han.

– Krever ladeboksen spesielt ettersyn eller vedlikehold?

– Normalt kreves det ikke mye ettersyn av en ladestasjon, men det er greit å følge med på at alt ser bra ut. Eventuelt vedlikehold og reparasjoner må utføres av elektriker, slutter Jan Tore Gjøby i NAF.

