Å lade elbilen har blitt mye dyrere etter at strømprisene gikk til værs. Det merkes særlig for de som bruker hurtig- eller lynladere. Her har prisene økt kraftig det siste året.

Hjemmelading har også blitt dyrere, men her nyter elbileierne godt av at strømstøtten også dekker dette.

Mange kan fortsatt lade bilen gratis på jobben. Det har virkelig blitt attraktivt nå. Bilsmart.no er en markedsplass for bileiere. De har regnet ut at elbileiere kan spare store penger, ved å lade gratis på jobben, kontra å benytte hurtigladere.

Ikke skattepliktig

Som hovedregel er alle frynsegoder som arbeidstaker mottar av arbeidsgiver skattepliktig, om det er mobiltelefon, bil eller medlemskap på treningssenter. Lading på jobb er derimot ikke skattepliktig.

PENGER Å SPARE: Martin Hæreid er daglig leder i Bilsmart som har regnet på hva du kan spare ved å lade på jobben.

Hvor mye kan man spare? Bilsmart har regnet på hvor mye norske arbeidstakere i Sør-Norge kan spare på å lade bilen på jobb, og hvor mye det vil koste arbeidsgiver.

– Ifølge vår utregning kan en elbileier med hjemmelader spare 5.000 kroner i året. Er man derimot avhengig av benytte hurtigladere langs veien, kan man spare hele 25.000 kroner på å lade på jobb, sier Martin Hæreid, daglig leder i Bilsmart.

Har mye å si

Dette er premissene:

– Utregningen tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig elbil med batteristørrelse på netto 70 kWt, som lades fra 20 til 80 prosent, to ganger i uken. Strømprisen som er brukt er snittprisen for andre halvår 2022 i Sørøst-Norge, og inkluderer moms, nettleie, påslag og strømstøtte. Uten strømstøtte ville elbileieren med hjemmelader spart mer enn 10.000 kroner i året, sier Hæreid.

I en spørreundersøkelse utført av Bilsmart svarte over halvparten at lading på jobb bør være gratis. Én av tre sier at lademulighet på arbeidsplassen har mye å si for dem.

OPP I PRIS: Å lade elbilen på hurtig- og lynladestasjoner har blitt mye dyrere det siste året. Det merkes på lommeboka for mange.

Dyrt for arbeidsgiver

Samtidig som arbeidstaker har mulighet til å spare store summer ved å lade på jobb, er det få bedrifter som kvalifiserer for strømstøtte. Arbeidstakers gode kan dermed bli dyr for arbeidsgiver.

– Mange er ikke klar over hvor gunstig det er at de kan lade på jobb uten å måtte skatte av fordelen. På den andre siden har nok en del arbeidsgivere fått kjenne på hvor mye dette godet faktisk kan koste, sier Hæreid, i en pressemelding.

GUNSTIG: Slik ser regnestykkene fra Bilsmart ut. Lading på jobbing er altså svært gunstig, i alle fall for arbeidstager...

