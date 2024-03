Kvinnene har talt: Dette er verdens beste biler akkurat nå

På selveste kvinnedagen 8. mars har Women's Worldwide Car of the Year-juryen (WWCOTY) kunngjort hvilke biler som er verdens beste – sett fra et kvinnelig synspunkt.

Juryen består av 75 kvinnelige biljournalister fra 52 land, fordelt på fem kontinenter. Totalt har 63 biler blitt satt under lupen.

Fem klassevinnere – en gikk helt til topps

Bilene er delt inn i fem forskjellige klasser: Familiebil, storbil, SUV, 4x4 og pickup og luksusbil. Og her er vinneren fra hver klasse:

Familiebil: Volvo EX30

Storbil: BMW 5-serie

SUV: Kia EV9

4x4 og pickup: Volkswagen Amarok

Luksusbil: Aston Martin DB12

Til slutt har de plukket ut én bil, som blir beæret med tittelen Supreme Winner of the Women's Worldwide Car of the Year 2024, altså Årets Bil 2024. I år falt valget på Kia EV9.



– Årets valg var spesielt vanskelig på grunn av det utmerkede nivået til alle kandidatene. Hver av finalistene hadde kvaliteter nok til å vinne trofeet. Kia EV9 vinner over sine rivaler, fordi det er et kjøretøy som er i stand til å tilfredsstille behovene til forbrukere overalt, sier Marta Garcia, administrerende president i WWCOTY.

Kia EV9: Slik er rekkevidden og egenskapene i kulda

Stor bil med sju seter

Kia EV9 er en diger, elektrisk SUV – med god plass til hele storfamilien. Du kan se en video av den øverst i saken.

Vi snakker her om en bil på over fem meter, med seks eller sju seter fordelt over tre seterader. Bagasjeplassen er dessuten enorm: Legger du ned de to bakerste setene, har du hele 828 liter til rådighet. I tillegg har den en frunk under panseret til ladekabler og annet du vil ha lett tilgjengelig.

FLEKSIBELT: Velger du utgaven med seks seter, kan du snu seterad to, og skape en lounge i kupéen.

Ikke nok med det: Bilen kan ha inntil 100 kilo på taket, og dersom du utstyrer den med hengerfeste, kan den dra en henger på hele 2.500 kilo. Disse egenskapene er det få elbiler på markedet som kan matche per i dag.

I vår test sparte vi heller ikke på superlativene. Her er et utdrag fra vår konklusjon:

«Det som imponerer mest er hvor gjennomført bilen er. Det gjelder alt fra kjøreegenskaper, til utstyr og alle de praktiske løsningene. Kia har virkelig tatt jobben på alvor, resultatet er en av de aller beste familiebilene du kan kjøpe akkurat nå».



