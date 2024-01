I mange år var Volkswagen med god margin Norges mest solgte bilmerke. Så kom et amerikanske elbilmerke ved navn Tesla inn og snappet førsteplassen.

Den har de tatt i flere år på rad. Men nå varsler Volkswagen at Tesla skal få tøffere kamp.

VW tar fatt på 2024 med nye priser, kun elbiler i porteføljen og ambisjoner om å ta tilbake førsteplassen.

Flest biler i Norge

– Vi har Norges beste, elektriske modellportefølje, folkelige priser og et svært kompetent forhandlernett nært kunder over hele landet. Vi har alle forutsetninger for å ta tilbake førsteplassen, sier Ulf Tore Hekneby som er fungerende leder for Volkswagen personbil i Norge.

Volkswagen feiret i fjor høst 75-årsjubileum i det norske markedet. Det har blitt mange milepæler gjennom årene, og Volkswagen er det største merket i den norske bilparken.

Dette er en tradisjon som startet med Bobla og som både Golf og Passat har vært sterke bidragsytere til. Felles for de alle, er at modellene har gått foran og preget forskjellige epoker i den norske bilhistorien.

STORSELGER: VW Passat var i flere tiår blant Norges mest solgte bilmodeller. Men nå er den ute av det norske markedet.

– Samler ikke på tredjeplasser

Nå skriver Volkswagen personbil historie på ny, når merket går foran og blir helelektrisk. Den siste nye Volkswagen personbilen i Norge med fossilmotor ble bestilt i romjulen i fjor, og fra 1. januar i år er det bare elektriske personbiler Volkswagen Norge selger. Nå kan kundene velge mellom ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 og ID. Buzz hos Volkswagens landsdekkende forhandlerapparat.

Volkswagen personbil ble Norges tredje mest kjøpte bilmerke i 2023.

– Vi samler ikke på tredjeplasser. Dette sier vi ikke for å være arrogante, men fordi vi har helt andre ambisjoner for Volkswagen i Norge, hvor det er øverste pallplass som gjelder, sier Hekneby, i en pressemelding.

Nei, du må ikke betale dyrt for fin bruktbil



Priskutt

Volkswagen har lansert flere nye utstyrsvarianter for sine modeller, og tatt tilbake kjente navn som «Businessline» og «Highline», som Volkswagen-kundene kjenner fra før.

VW har også lansert en ny innstegsmodell av ID.3, fra 358.800 kroner. Om kundene tidligere skulle kjøpe en elektrisk familiebil fra Volkswagen, kunne merket frem til nå bare tilby alternativer over 500.000 kroner. Nå starter ID.4 på 413.600 kroner, og med firehjulsdrift kan kundene kjøpe en ID.4 Pro 4Motion fra 486.000 kroner.

ID.4 og ID.5 har også fått oppgradert software og forbedrete ytelser, raskere ladehastighet for 4Motion-modellene og mulighet for forvarming av batteriet. Dette er en betydelig oppgradering i vinterlandet Norge, og noe som er etterspurt blant elbil-kundene.

Så mye penger bruker nordmenn når vi kjøper bil



LEVERING: Her er nye ID.7 på vei ut til norske forhandlere. Volkswagen har ambisiøse 2024-mål.

Faser ut fossilbilene

Etter 2025 skal alle nye personbiler som selges i Norge være fullelektriske, og Harald A. Møller mener at neste mål må handle om å fase fossile biler ut av den norske bilparken. Nå er bare rundt hver fjerde bil på norske veier en elbil.

– Vi går foran med Volkswagen ved å gjøre personbilen til en del av løsningen, og håper å bidra til at vi når 2025-målet, og kanskje enda viktigere at vi opprettholder en rask takt i teknologiskiftet. Vi mener minst 80 prosent av den norske bilparken bør være fullelektrisk innen 2035, avslutter Hekneby.

