Etter noen år med ventetid på biler og langt mellom kampanjetilbud, har nybilmarkedet i Norge endret seg i år. Nå kan mange importører tilby bil nærmest på dagen. Og flere har også justert prisene sine. Nå kommer Hyundai med nyheten Ioniq 6 Advanced i det norske markedet. Den skal by på en solid utstyrspakke til en fornuftig pris, og har svært mye funksjonalitet som standard. Den nye versjonen har Long Range-batteripakke som standard, og byr dermed på inntil 614 kilometer rekkevidde (WLTP). Bryter barrierer

Bilen starter på 464.000 kroner (veil. levering på 12.900 kroner kommer i tillegg). Dette er et priskutt på 45.000 kroner kontra det som til nå har vært rimeligste Ioniq 6.

– Med Ioniq 6 Advanced bryter vi barrierer for hvor lite man må betale for svært lang rekkevidde, sier produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Motor Norway, i en pressemelding.

Bilen har en lang utstyrsliste som standard. Dette inkluderer blant annet elektrisk bakluke, tofarget stemningsbelysning med over 4.000 fargekombinasjoner, og meget god lyddemping takket være doble laminerte sidevinduer og akustisk frontrute. Smarte IFS Matrix-lykter er også standard, så vel som en lang rekke komfort- og sikkerhetsegenskaper.

PRIORITERING: Her det én ting som gjelder: Minst mulig luftmostand!

Skiller seg ut

Avansert navigasjonsbasert smart cruise control og OTA-oppdateringer (Over-the-Air) er standard, i tillegg til to 12,3’’ skjermer, filholder, automatisk nødbrems med kryssfunksjon, bakseteovervåkning, 18’’ felger og oppvarmede for- og bakseter, for å nevne noe.

– En av de mest spesielle nybilene på veldig lenge, fastslo vi i Broom da vi fikk testen Ioniq 6 for første gang. Bilen skiller seg virkelig ut, med et svært særpreget design.

SKJERMER: Innvendig er det blant annet to 12,3’’ skjermer, Hyundai lover at utstyrsnivået i spesialmodellen er raust

To utgaver i Norge

Her handler det om beinhardt fokus på aerodynamikk. Dermed også rekkevidde. Det har trumfet det meste. Batteripakken er ikke superstor, med sine 77,4 kWt. Men ut av den har altså Hyundai klarte å hente inntil 614 kilometer rekkevidde, det er et imponerende tall.



I Norge er det to utgaver som gjelder fra starten: Bakhjulsdrift eller 4x4. Ikke overraskende taper du litt rekkevidde hvis du velger firehjulstrekk: 583 kontra 614 kilometer.



