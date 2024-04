De første eksemplarene av Fords digre og elektriske pickup F-150 Lightning er allerede utlevert til norske kunder.

Nå får disse og alle andre som er interessert i bilen en god nyhet: I dag informerer den norske importøren at de setter ned prisen på bilen med 126.000 kroner.

Det begrunnes med det Ford kaller en betydelig reduksjon i produksjons- og ombyggingskostnadene på bilen.

Launch Edition

– Et svært viktig element for å tilby våre kunder sikre og forskriftsmessige biler er ombyggingen av F-150 Lightning til europeiske spesifikasjoner. Denne ombyggingen gjøres i Tyskland og er en forutsetning for å kunne tilby fem års europeisk fabrikkgaranti. Vi har nå effektivisert denne ombyggingen og fått oversikt over alle kostnader. Sammen med oppdaterte produksjonskostnader ved fabrikken i USA gjør dette at vi nå kan tilby norske kunder en enda bedre pris, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Varianten som selges i Norge er en meget godt utstyrt Lariat Launch Edititon. Veiledende pris er redusert fra 1.186.000 til 1.060.000 kroner.



Til Norge uten avgift? Nei, det rakk den ikke

TIL NORGE: De første eksemplarene av Ford F-150 Lightning kom til Norge på senhøsten i fjor. De første norske kundene har også fått bilene sine.

Tilbakevirkende kraft

– Som vi har signalisert fra vi åpnet for bestilling i april 2023, har det vært usikkerhet knyttet til kostnadene for å konvertere F-150 Lightning til europeiske standarder. Når det nå viser seg at disse og andre kostnader faktisk er lavere enn estimert, er dette noe vi ønsker skal komme kundene til gode, sier Berg.

Prisreduksjonen gjelder også for dem som allerede har kjøpt og betalt for bilen. Fords første F-150 Lightning i Norge ble overlevert den første kunden i midten av februar.

I tillegg til et stort plan og mye plass inni kupeen, har bilen en frunk på hele 400 liter, nyttelastkapasitet på 535 kilo og maksimal tilhengervekt på 3.490 kilo.

LEVERANSE: Så langt er F-150 Lightning et sjeldent syn på norske ladestasjoner. Men nå er en stor leveranse av biler på vei ut til forhandlere og kunder.

Rekkevidde på 429 kilometer

Den første store leveransen av ombygde F-150 Lightning har nå ankommet Norge, og skal vises til Statens Vegvesen før bilene sendes ut til forhandlere og kunde. Dette inkluderer demobiler til de fleste Ford-forhandlerne, slik at interesserte i løpet av kort tid kan prøvekjøre bilen grundig. Deretter forventes jevnlige leveranser utover de neste månedene.

Den norske varianten av F-150 Lightning kommer med et batteri på 98 kWt utnyttbar energi, har 452 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 1.050 Nm. 0 - 100 km/t går unna på under fem sekunder.

Rekkevidden er offisielt på 429 kilometer. Batteriet kan lades fra 15 til 80 prosent på 39 minutter med en 150 kW DC-hurtiglader. F-150 Lightning kommer med firehjulstrekk som standard.

