For seks år siden kunne du få en helt ny Nissan Leaf for 199.900 kroner. Da snakket vi første generasjon, som da nærmet seg slutten.

Nå er det andre generasjon som gjelder. Og for akkurat de samme pengene kan du faktisk nå få et splitter nytt eksemplar av denne. Nissan har nemlig akkurat kunngjort kampanjepris på Leaf, der rimeligste utgave legger seg rett under 200.000 kroner. Med det er den også den billigste nye elbilen du kan kjøpe nå.

Kampanjen startet 1. juni. Innstegsmodellen Visia med 39 kWt batteri har gått ned 29.600 kroner. For de 199.990 kronene får du en bil med rekkevidde på inntil 270 kilometer.

Norges mest solgte

Den mest solgte utstyrsmodellen, N-Connecta, koster nå 249.900 kr.oner. Leaf e+ Acenta (59 kWt) med inntil 385 kilometers rekkevidde starter på 309.900 kroner. Tre års service er inkludert i alle prisene, og kampanjen varer til og med 30. september. Inkludert er også fem års europeisk veihjelp som er standard hos Nissan.

Leaf er forresten fortsatt Norges mest solgte elbilmodell gjennom tidene. I skrivende stund ruller det over 77.500 Leaf på norske veier.

Rask levering

– Vi håper og tror at våre nye og svært konkurransedyktige priser vil slå godt an i markedet, sier Anders Mamen-Lund, i en pressemelding. Han er Country Manager i Nissan Nordic Europe, Norge.

Nissan opplyser også at leveringssituasjonen er forbedret og at de fleste utstyrsmodellene er tilgjengelige for rask levering gjennom sommeren. Skal man skreddersy en bestilling fra fabrikk, må man imidlertid beregne noe leveringstid.

Det ruller over 77.500 eksemplarer av de to Leaf-generasjonene på norske veier. På bruktmarkedet starter prisene nå på rundt 30.000 kroner.

Fra 30.000 kroner

Leaf er også en av bilmodellene det er flest av på bruktmarkedet. Over 1.300 biler ligger akkurat nå ute på Finn.no. Prisene starter på rundt 30.000 kroner, da får du typisk en 2012-2013-modell som gjerne har gått rundt 150.000 kilometer.

Går vi opp til rundt 100.000 kroner, er det mye å velge mellom av biler som ofte ikke har gått lenger enn 60.000-70.000 kilometer.

Andre generasjon har så vidt begynt å krype under 140.000 kroner. Da snakker vi 2018-modeller. Felles for de aller fleste brukte Leaf-eksemplarene er relativt lav kilometerstand. Det er tydelig at mange av disse har vært brukt som bil nummer to.

