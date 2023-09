Kutter prisen med over 80.000 kroner

«Her har de laget klassens tøffeste bil», konkluderte vi i testen av Renault Megane E-Tech i sommer.

Nå har du muligheten til å skaffe deg bilen til en svært fordelaktig pris.

Renault har nemlig kampanje på alle utgavene av bilen som er på lager, og prisene er kuttet med inntil 82.800 kroner, hvis du regner med utstyrspakkene bilene leveres med.

Godt utstyrt

Alle bilene i kampanjen leveres nemlig med metallic lakk og utstyrspakkene Advanced driving assist og Augmented vision. Det innebærer blant annet 360-graders kamera og en rekke førerstøttesystemer som øker sikkerheten under kjøring.

Innstegsutgaven Evolution ER koster normalt 424.900 kroner. Nå er prisen 379.900 kroner, og inkluderer da ekstrautstyr med en verdi på 32.800 kroner. Det totalte prisavslaget er dermed 77.800 kroner for denne utgaven av bilen, som blant annet kan skilte med en rekkevidde på 461 kilometer (WLTP)

Det største prisavslaget kommer imidletid på den bedre utstyrte Techno-utgaven, som blant annet leveres med ombordlader som støtter inntil 22 kW (AC). Her er prisavslaget på 82.800 kroner, når ekstrautstyret medregnes.

GOD Å KJØRE: Bilen får også skryt for kjøreegenskapene, og byr på god plass til tross for kompakte ytre mål.

Tabellen under viser de forskjellige utgavene og priskuttene (artikkelen fortsetter).

Versjon veil pris veil pris m/utstyr Lagerkampanje Evolution ER 424.900 kr 457.700 kr 379.900 kr Techno m/7 kW lader 449.900 kr 482.700 kr 399.900 kr Techno m/22 kW lader 457.900 kr 490.700 kr 407.900 kr Iconic m/7 kW lader 464.900 kr 497.700 kr 459.900 kr Iconic m/22 kW lader 472.900 kr 505.700 kr Utsolgt

Strålende mottakelse – svakt salg

Megane E-Tech kom på veiene i fjor, og tilhører det som historisk sett ofte har blitt omtalt som «Golf-klassen». Det betyr at den er kompakt, 4,19 meter lang for å være nøyaktig, men kan likevel skilte med et temmelig romslig bagasjerom på 440 liter. Videre kan den trekke 900 kilo og du kan laste 75 kilo på taket.

Batteripakken er på 60 kWt og du får to effektutgaver: 130 og 218 hestekrefter. Bilen kommer med drift på forhjul, firehjulsdrift er ikke tilgjengelig.

Rekkevidden er som sagt på inntil 461 kilometer. Ikke helt i toppklassen altså, men bør være tilstrekkelig for de fleste. Velger du toppmodellen 220 Iconic, er rekkevidden på 428 kilometer.

Modellen har fått strålende kritikker i de fleste tester, inkludert her på Broom. Særlig designet har fått mye positiv omtale. Høy og smal vinduslinje, aggressiv front og kontant avrundet bakende, er noe helt annet enn storselgeren Zoe, som nå er pensjonert. Også kjøremessig er den i en helt annen klasse.

Likevel har ikke salget tatt av, i en tid der de fleste kundene har valgt større biler. I skrivende stund er det registrert 1.150 eksemplarer av Megane E-Tech i Norge.

Se video fra vårt første møte med bilen: