Kutter prisen med over 150.000 kroner

Nybilsalget går trått, og stadig lanseres nye kampanjer med kraftige priskutt, i håp om øke omsetningen.

Denne gangen er det Birger N. Haug som kutter drastig i prisene på et temmelig ferskt tilskudd i SUV-markedet: Seres 5.

Modellen har vært tilgjengelig i Norge siden i fjor sommer, men det store salget har uteblitt. Totalt er det bare registrert rundt 180 eksemplarer av SUV-coupéen her til lands.

Tesla-konkurrent

Bilen er på størrelse med Tesla Model Y (4,7 meter), og kommer med mye utstyr som standard: Massasje-, varme- og kjøling i forsetene, nappa skinninteriør, glasstak, LED-lys, head up display, 360 graders ryggekamera med 3D-visning, stor stereo, nøkkelfri adgang, adaptiv cruisecontrol og parkeringshjelp, for å nevne noe.

Og kreftene er det heller ikke noe å si på: Her er det drift på alle fire hjul og to motorer som byr på en samlet effekt på hele 585 hestekrefter. Det er nok til å skyve bilen fra 0-100 km/t på 4,3 sekunder. Rekkevidden er oppgitt til maks 483 kilometer.

Bilen har moderat med bagasjeplass, 367 liter bakerst og 67 liter under panseret. Totalt sett gir det 434 liter, som er ganske midt på treet – og temmelig langt bak den nevnte Tesla Model Y. Maks hengervekt er 1.500 kilo, hundre kilo bak konkurrenten fra Tesla.

SUV-COUPÉ: Med sine 4,7 meter er den på størrelse med markedets klart mest solgte bil for tiden, Tesla Model Y. Også ytelsene er sammenlignbare.

Kutter 150.625 kroner

Veiledende pris på Seres 5 er 599.900 kroner. Legger du til levering, metallic lakk og vinterhjul, blir prisen 650.625 kroner. Nå reduserer Birger N. Haug prisen til 499.900 kroner. Det betyr et priskutt på 150.625 kroner.

Samtidig lanserer de et tilbud om leasing av samme modell. Her kuttes den opprinnelige startleien på 184.075 kroner til 0. Månedsprisen er 5.990 kroner, og man binder seg for tre år / 45.000 kilometer.

– Dette er svært mye bil for pengene. For 499.000 kroner får du en fullblods SUV med firehjulsdrift, med masse utstyr og premiumfølelse, sier administrerende direktør Vidar Eriksen hos Birger N. Haug.



Til sammenligning koster Tesla Model Y Performance, som byr på ytelser i samme sjikt, 586.026 kroner – inkludert vinterhjul og alle avgifter.

PREMIUM: Det ser bra ut og materialkvaliteten er god. Setene er også gode, sa vi i vår test av Seres 5.

Dette mener vi

Broom testet Seres 5 i fjor sommer, og vi var stort sett fornøyd. Vi var imidlertid ikke imponert over ladehastigheten. Her er et utdrag fra vår konklusjon:

«Det er ingen tvil om at 5 er mye bil for pengene. Ikke minst når vi ser på hvor mye utstyr som er standard. Rekkevidden er også bra og ytelsene holder i massevis.

Noen småting er litt irriterende – mens ladehastigheten rett og slett er for dårlig i 2023. Spørsmålet er hvor viktig du synes det er å kunne lade hurtig. Det er jo stort sett bare på langturer det blir aktuelt.»

