I løpet av 46 år har det blitt solgt mer enn 56.000 Subaru-biler i Norge. De siste årene har imidlertid salget gått kraftig tilbake. I 2022 kom så den elektriske SUV-en Solterra, som skapte ny optimisme i Subaru-leiren.

Bilen er utviklet i samarbeid med Toyota, og er langt på vei identisk med Toyotas bZ4X. Den største forskjellen er at Solterra kun leveres med firehjulsdrift. Og så er det store forskjeller i salgstallene.

For mens Toyota etterhvert har fått skikkelig sving på salget av bZ4X (6.373 registrert per 29. januar 2024), har det gått langt mer trått for Solterra. Kun 976 eksemplarer har fått norske skilter så langt.

Nå tas det imidlertid grep for å få fart på omsetningen.

Nesten helt borte i Norge – nå kommer viktige nyheter

Et av de største priskuttene så langt

Norges største Subaru-forhandler, Birger N. Haug, har nemlig lansert en kampanje der prisen på topputgaven Solterra Sport AWD settes ned med hele 114.775 kroner. Det er et av de største priskuttene vi har sett siden Tesla satte ned prisene på Model Y i januar i fjor med inntil 120.000 kroner.

Det er imidlertid en viktig forskjell på de to priskuttene. For mens Model Y fikk varig prisnedgang, gjelder kampanjen fra Birger N. Haug for et ukjent antall lagerbiler. Det er uvisst hvor mange biler det er snakk om, men leverandøren lover umiddelbar levering på dem som er tilgjengelige.

Ny pris på Subaru Solterra Sport AWD er 449.000 kroner, ned fra 563.775 kroner. Dette er topputgaven med en stor utstyrspakke som blant annet inkluderer panorama soltak, premium lydanlegg, varme i baksetet, seter i kunstskinn og metallic lakk – for å nevne noe.

OVERSIKTLIG: Solterra byr på moderne og romslig interiør som preges av to digitale skjermer på 7 og 12,3 tommer.

Bra plass og god fremkommelighet

Bilen har en offisiell rekkevidde på inntil 416 kilometer. Både Solterra og bZ4X har fått en del kritikk for at rekkevidden er kortere enn oppgitt. Siden lanseringen har begge modeller fått oppdateringer som skal bedre noe på dette.

De to motorene yter totalt 218 hestekrefter og Subaru fremhever at Solterra er en av de første helelektriske SUV-ene som kommer med standard symmetrisk firehjulsdrift. Fremkommeligheten er da også en av bilens aller sterkeste kort. Bakkeklaringen er på hele 21 centimeter, og bilen tåler blant annet vading gjennom vann på opptil 50 centimer.

