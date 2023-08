Slunkne ordrebøker har fått mange aktører i bilbransjen til å gjøre store priskutt dette året. Det startet med Teslas kjempekutt i januar, og siden har konkurrentene kommet etter som perler på snor.

Det har ført til at en rekke biler er mye billigere nå enn i fjor, til tross for at det ble innført både moms og vektavgift fra nyttår.

Sist ut er MG, som reduserer prisene på sin mest solgte modell ZS EV med 26.000 kroner. Priskuttet gjelder både for utgaven Comfort Long Range og Luxury Long Range.

Her er elbilene som gir minst og mest rekkevidde for pengene

KOMPAKT-SUV: MG ZS EV er en rimelig familiebil som byr på bra med plass om bord.

Lang rekkevidde til lavpris

Ny pris på Comfort Long Range blir 307.090 kroner, mens den best utstyrte Luxury Long Range vil koste 337.090 kroner. Utgavene har samme motorisering og batteripakke, med rekkevidde på inntil 440 kilometer.

Ifølge MG-importør Norwegian Mobility Group, er de nye prisene kampanjepriser som vil gjelde til 1. oktober.

Er du ute etter mest mulig rekkevidde for pengene, blir det vanskelig å slå disse. Deler man kjøpsprisen på antall kilometer, lander vi nemlig på 698 kroner for Comfort Long range, og 766 kroner for Luxury Long Range.

Til sammenligning var det MG4 som ga mest rekkevidde for pengene i NAFs store rekkeviddetest tidligere i sommer, der 32 elbiler deltok. Der var pris per kilometer 788 kroner.

Har blitt det store unntaket blant Kina-merkene i Norge

NY UTGAVE: MG ZS EV ble oppgradert i 2022, både på inn- og utsiden. Den viktigste nyheten var bedre rekkevidde.

Dette får du

MG ZS EV er kompakt SUV som ble introdusert i 2020. Den har solgt meget godt i Norge, og nå ruller det over 8.400 eksemplarer på norske veier. I 2022 ble bilen oppgradert, og fikk blant annet større batteri, raskere hjemmelading, samt flere oppgraderinger i eksteriør og interiør.

Modellen kan blant annet skilte med temmelig stort bagasjerom på 448 liter, bra nyttelast på 450 kilo, og mulighet for hengerfeste – riktignok med vektgrense på kun 500 kilo.

ZS har drift på forhjul og motoren yter 156 hestekrefter. 0-100 km/t er unnagjort på 8,6 sekunder og toppfarten er 175 kilometer i timen.

Forskjellen på Comfort og Luxury-utgavene er at sistnevnte blant annet kommer med elektisk justerbare kunstskinnseter, bedre lydanlegg, trådløs ladeplate til mobilen, panoramasoltak og 360-graders kamera.

MG ZS EV er for øvrig én av få bilmodeller som kommer med sju års nybilgaranti (de fleste har fem), så her kan det være duket for rimelig bilhold i mange år.

Xpeng G9 brøt også en magisk ladegrense



Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Vi har anmeldelse fra 29 eiere av MG ZS EV. De er nesten overraskende samstemte. Snittkarakteren er temmelig høy, 8,2 av 10!

Vil du vite i detalj hva de mener om bilene sine? Det kan du lese mer om her.

Disse bilene skuffet mest i rekkeviddetesten



Få også med deg denne videoen: