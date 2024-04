Elbilen ZS EV fra kinesiske MG har blitt kjøpt av over 9.000 kunder i Norge siden introduksjonen i 2020. Den er dermed den kinesiske personbilen som har blitt registrert i flest eksemplarer her til lands.

Modellen er en SUV i nedre del av mellomklassen, og førsteutgaven var relativt enkel utstyrsmessig. Den hadde også temmelig begrenset rekkevidde, men kunne til gjengjeld skilte med en startpris godt under 250.000 kroner.

I 2022 ble bilen oppgradert, og fikk blant annet større batteri, raskere hjemmelading, samt flere oppgraderinger i eksteriør og interiør. Samtidig ble prisene justert ganske kraftig opp.

440 kilometer for under 300.000 kroner

Slunkne ordrebøker har fått mange aktører i bilbransjen til å gjøre store priskutt dette året, og denne gangen er turen kommet til MG. Den norske importøren har allerede skrudd ned prisen på innstegsutgaven Comfort fra 369.990 til 319.990 kroner, inkludert vinterhjul.

Forhandler Birger N. Haug kutter imidlertid ytterligere 20.000 kroner i en kampanjeperiode, og dermed får du modellen til 299.990 kroner (fortsatt med vinterhjul inkludert). Dermed blir ZS EV igjen en av Norges billigste biler.

Luxury-utgaven, som blant annet byr på panoramasoltak, bedre lydanlegg, 360 graders kamera og elektrisk justerte seter i kunstskinn, koster nå fra 349.990 kroner.

MELLOMSTOR: MG ZS EV er en mellomstor SUV med brukbar plass til en familie på fire.

Både Comfort og Luxury byr på en rekkevidde på inntil 440 kilometer. Videre kan ZS EV skilte med temmelig stort bagasjerom på 448 liter, nyttelast på 450 kilo, og mulighet for hengerfeste – riktignok med vektgrense på kun 500 kilo.

Bilen har drift på forhjul og motoren yter 156 hestekrefter. 0-100 km/t er unnagjort på 8,6 sekunder og toppfarten er 175 kilometer i timen.

MG ZS EV er for øvrig én av få bilmodeller som kommer med sju års nybilgaranti (de fleste har fem), så her kan det være duket for rimelig bilhold i mange år.



– Latterlig billig i forhold til hva man får for pengene



OPPGRADERT: Oppgraderingen i 2022 innebar også en rekke endringer i interiøret. Blant annet fikk modellen en større infotainment-skjerm.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Vi har anmeldelse fra 33 eiere av MG ZS EV. De fleste virker å være godt fornøyde med bilen. Snittkarakteren er nemlig så høy som 8,0 av 10.

