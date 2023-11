Kurt fikk sjokkregning etter å ha ladet elbilen

Etter en lang periode med svært høye ladepriser, har de fleste ladeoperatørene skrudd ned prisene betraktelig det siste halvåret.

Det er imidlertid enkelte operatører som har en liten tvist i ermet, som kan bli til en utrivelig opplevelse – hvis man ikke kjenner til den. Det gjorde dessverre ikke Broom-leser Kurt.

– Jeg har hatt elbilen min i seks år, og følte jeg hadde oversikt over ladinger rundt omkring. Det hadde jeg tydeligvis ikke, sier han.



Fikk sjokkregning

Han sitter med en faktura i hånden, pålydende 549 kroner og 71 øre. Den fikk han etter å ha ladet elbilen med 27,21 kilowattimer. Det gir en pris pr kilowattime på over 20 kroner!

Laderen han var tilkoblet, står utenfor Birkenlund Skole i Arendal. Dette er en såkalt normallader som er driftet av ladeoperatøren Kople. Maksimal ladeeffekt er på kun 11 kW, og det tar dermed noen timer å fullade et tomt elbilbatteri.

Normalt tar Kople 3,50 kroner pr overført kilowattime her. Dermed skulle hele ladeøkten kostet Kurt under hundrelappen. Slik gikk det definitivt ikke.

NORMALLADERE: Laderne står utenfor Birkenlund Skole i Arendal, og er såkalte normalladere.

Problemet var at han lot bilen stå tilkoblet laderen etter at den var fulladet – nærmere bestemt 909 minutter for lenge.

Kople er en av aktørene som opererer med et gebyr etter at ladingen er fullført, for å unngå at biler unødig opptar en ladeplass som kan benyttes av andre. Gebyret på den aktuelle laderen er 50 øre pr påbegynt minutt. I Kurts tilfelle ble det altså på 454 kroner og 50 øre.

Bilen ble stående fra fredag kveld til den ble hentet lørdag kveld.



– Jeg er helt enig i at biler skal fjernes når de er fulladet, men når det er flere ladere tilgjengelig på skoler i helga, blir dette litt rart for meg. Jeg har gjort dette tidligere rundt omkring, men dette er første og siste gang jeg har opplevd dette, sier han fortvilet til Broom.



DYRT: Fakturaen taler sitt klare språk. Å la elbilen stå tilkoblet etter endt ladeøkt, er ingen god idé.

Ikke uvanlig praksis

Kople er imidlertid ikke alene om en slik praksis.

I fjor innførte for eksempel ladeoperatøren Eviny et ekstragebyr etter at du har ladet til 80 prosent kapasitet. Gebyret er på én krone for hvert minutt du står tilkoblet etter dette.

– Dette gjør vi for å unngå unødvendig kødannelse på ladestasjonene, slik at kundene skal få en best mulig ladeopplevelse når de ankommer våre ladere, uttalte kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim i Eviny i forbindelse med innføringen.

Aller dyrest kan det bli dersom du er tilkoblet en Tesla-lader etter at batteriet er fullladet.

Hvis alle stolpene er opptatt og du blokkerer en av dem, påløper en såkalt «sperreavgift» på hele 10 kroner for hvert minutt etter at ladingen er fullført. Glemmer du deg bort i 10 minutter, må du altså ut med 100 kroner i ekstraavgift.

Hvis det er noen ledige stolper på stasjonen, men mer enn halvparten er opptatt, er gebyret 5 kroner for hvert minutt.

