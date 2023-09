Kunne blitt storselger – men fikk aldri sjansen

Er det den..? Men den ser jo ut som en helt vanlig Volvo C30... Eller vent litt. Joda, denne er elektrisk, her er det ladeluke foran i grillen!

Vi er i Gøteborg. Nærmere bestemt i et ganske rotete parkeringshus i utkanten av sentrum. Snart skal jeg kjøre herfra og ut til Volvos store testanlegg i Hällered, i nærheten av Borås. Der skal jeg få se nærmere på Volvos flunkende nye elbil, EX30.

Men det blir ikke en helt vanlig kjøretur. Nei, nå skal jeg nemlig få prøve en bil jeg (og sannsynligvis de fleste andre) egentlig hadde glemt at Volvo laget tilbake i 2011.

I det som den gangen var elbilenes barndom, var også Volvo på den elektriske ballen. Den særpregede småbilen C30 ble valgt som en start, Volvo laget elbilutgave av den.

PARKERINGSHUS: Her står den, midt mellom en Kia og en Seat. Nå skal vi ut på kjøretur!

Ti eller 11 biler?

Men der en konkurrent som Nissan gikk all in og fikk stor suksess med sin Leaf, var Volvo langt mer forsiktige. I styrerommene på Torslanda var man tvilende til at elbiler egentlig kom til å bli noe stort. Derfor bestemte de seg for å lage bare 300 eksemplarer. Nok til å få testet ut teknologien og få erfaring fra hvordan bilene fungerte ute på veiene. Men samtidig ikke mer kostbart enn at det gikk greit å regne det hjem.

Ti eksemplarer kom til Norge. Eller var det 11? Mer om det litt senere.

Jeg går litt rundt bilen før jeg setter meg inn. I tillegg til ladeluke er det noen ganske diskrete Electric-merker her. Ellers er det ikke mye som sladrer om at dette er en helt spesiell C30.

TAS VARE PÅ: Ingen tvil, denne bilen er en museumsgjenstand.

Tar det forsiktig

Designet står seg fortsatt godt. Da C30 kom på markedet i 2006, var det en dristig satsing fra Volvo. Med design-referanser tilbake til både P1800 og 480, var C30 en bil som sto ut i mengden. Særlig hekken var særpreget. Det samme var seteløsningen. En Volvo med plass til bare fire? Hmmm, det var det mange som stusset på.

Men nok om design. Jeg setter meg inn og leter etter et sted å stikke inn tenningsnøkkelen. Men det finnes ikke. I stedet er det en stor startknapp/vribryter oppe på dashbordet, med tre trinn. Jeg vrir på den og varsellampene viser at bilen er på. En temmelig standard utseende girspak er montert på vanlig sted i midkonsollen. Den har tre trinn: D, N og R. Og dermed er det bare å manøvrere oss gjennom parkeringshuset og ut i morgentrafikken i Gøteborg.

I starten tar jeg det svært forsiktig. Av de 300 bilene som ble bygget, er det nesten ingen igjen. Dette eksemplaret tilhører Volvos heritage-avdeling og blir tatt vare på av dem. Det blir neppe stor jubel der hvis en norsk biljournalist skader den nå.

UT PÅ TUR: Volvos store testanlegg ligger rundt 45 minutters kjøring inn i landet fra Gøteborg.

15 mil på strøm

Det tar ikke lang tid å finne seg til rette bak rattet. På vei ut av byen får jeg også testet gasspådraget. Det er ikke akkurat Tesla-faktor over det, men som ventet er bilen kjapp i starten. 111 hestekrefter mente Volvo fikk holde da de utviklet den. Noe offisielt tall for 0-100 km/t vet jeg ikke om de noen gang gikk ut med. I stedet brukte de 0-70 km/t. Det tok 7 sekunder da bilen var ny, jeg tviler ikke på at den klarer det nå også.

Jeg får flashback tilbake til tidlig Nissan Leaf og for så vidt også Mitsubishi i-MiEV. Da de kom, lot vi oss imponere over hvor kjappe de var i starten. Så døde det mer ut når speedometeret nærmet seg 80-100 km/t. Slik er det med C30 også. Men på by/småkjøring er dette absolutt tilstrekkelig med krefter.

Batteripakken er på 22,7 kWt. I dag finnes det flere ladbare hybrider med større batteri enn dette, men tilbake i 2011 var det slett ikke verst. Den offisielle rekkevidden ble målt til 168 kilometer etter den altfor snille/urealistiske NEDC-målemetoden. Volvo gikk selv ut med 150 kilometer. Det er nok langt mer realistisk.

VELKJENT: Dette er fortsatt ikke noe dårlig sted å være, selv om alderen nå merkes inne i C30.

Rene kjøremaskinen

C30-kupéen er et trivelig sted. Volvo var gode på seter også den gangen. Interiøret bærer litt preg av at årene har gått. Jeg husker hvor kul mange syntes den «flytende» midtkonsollen var da den kom. Nå ser den ganske ordinær ut. Det er også interessant å legge merke til at det ikke er noen form for skjerm her. Det var ingen selvfølge på småbiler i 2011.

SPESIELL: Hekken er den mest karakteristiske delen av C30-designet, her trekkes linjene tilbake til klassiske modeller.

Rattet er overraskende stort og styringen litt livløs. Her er flere konkurrenter bedre nå. Men i sum har bilen ingen grunn til å skamme seg over kjøreegenskapene. Sammenligner vi med første generasjon Leaf, er dette rene kjøremaskinen. At Volvo snuste på premium, understrekes også av god støydemping.

Foran er plassen god, men baksetet er og blir trangt. Skal to voksne sitte her, må de foran spille på lag. Det er også ganske kronglete å komme seg inn og ut, selv om dørene er store. Praktiske egenskaper sto ikke i fokus da C30 ble utviklet, det gjorde heller ikke bagasjerommet som ikke har plass til veldig mye mer enn et par middels store bager.

TRANGT: Bagasjerommet har sine klare begrensninger, dette er ikke bilen for de som trenger å ha med seg mye.

Kunne gitt forsprang

Volvo klarte å lirke på plass batteriene uten at det går ut over plassen inne i bilen. Det var ingen dårlig prestasjon, særlig når fokuset på sikkerhet garantert satte en stopper for eventuelle forsøk på kjappe løsninger. Rekkevidde på 15 mil føles i dag helt utdatert. Men for 12 år siden var det godkjent.

Når C30-en og jeg suser avgårde på en svingete og morsom landevei mellom Gøteborg og Borås, tenker jeg på at denne bilen garantert hadde vært en suksess i Norge hvis Volvo hadde våget å satse litt mer og sette den i normal produksjon. Mindre enn Leaf, men med mye høyere kvalitetsfølelse – og kjørekomfort.

Da kunne den også gitt Volvo et elektrisk forsprang på mange av konkurrentene. Enkelt å si nå – men den gangen var det naturligvis ikke så lett å se hva som skulle skje de neste årene.

REKKEVIDDE: Bilen melder om 110 kilometer rekkevidde når vi starter opp, det stemmer også godt med utviklingen underveis på tur.

Gjemt unna?

Vi nevnte innledningsvis at det kom ti eksemplarer til Norge. De gikk alle på leasing og ble returnert til fabrikken da den perioden var over. Men så var det visstnok også en bil nummer 11... Den er det litt mystikkens slør rundt.

Jeg sender et par spørsmål på SMS til eks Brooom-medarbeider Benny som er en av dem som kan mest om Volvo her til lands og får dette svaret (etter bare noen sekunder)

Noen mener den er i privat eie og «gjemt unna». Andre mener det aldri var 11 biler her, men bare de ti som er returnert.

GAMMEL MØTER NY: C30 utenfor Volvos store testanlegg i Hällered, utenfor Gøteborg. Nå skal vi straks få komme innenfor portene her og se nærmere på nye EX30.

Ble demontert

Slike ting blir det i alle fall gode historier av. Men etter det vi har klart å finne ut, kom det en ekstra bil til landet utenfor importørens systemer. Dermed er det ikke sikkert den ble returnert heller.

For bilene som kom tilbake til Sverige, ventet det en ganske trist skjebne. De aller, aller fleste av dem har blitt plukket fra hverandre og finnes ikke lenger. Men én har visstnok gått som firmabil for en Volvo-ansatt helt frem til nå og har rullet et anselig antall kilometer. Og det eksemplaret vi har fått kjøre har altså fått et trygt hjem hos de som tar vare på Volvos klassiske modeller. Det synes vi helt klart den fortjener!

Vet du om det fortsatt kan finnes en C30 Electric på norske skilter? Da vil vi gjerne høre fra deg, e-posten er redaksjonen@broom.no.

