BMW 5-serie GT var i sin tid en kontroversiell modell. En slags høyreist kombicoupe – som plasserte seg elegant mellom det meste av stoler.

Spesielt populær ble den aldri. Designet var det få som omfavnet. Selv om bakseteplassen er limousine-aktig, komforten svært høy og det er et stort bagasjerom – ble det ingen salgsvinner.

Etterhvert ble den erstattet av 6-serie Gran Turismo. Litt mer elegant. Men fortsatt ikke helt hverken fugl eller fisk.

Interessen for denne har også vært laber. Derfor er det kanskje ikke overraskende at BMW nå sier stopp.

Absurde tall

Produksjonen har allerede stoppet – og de siste eksemplarene av 6-serie Gran Turismo rullet av produksjonsbåndet i sommer. Det har motor1.com fått bekreftet via en kilde i BMW.

Hvis man trenger å finne en forklaring, er det bare å se på salgstallene hjemme i Tyskland. 6-serie GT er for eksempel den minst solgte modellen til BMW i Tyskland, så langt i 2023. Kun 237 er registrert. Det er et absurd lavt tall.

I hele fjor ble det kun solgt 509 6-serie Gran Turismo.

Til sammenligning ble det solgt et firesifret antall 5-serie hver måned, i fjor. Det forteller litt om kontrastene.

Mye for pengene?

Heller ikke i Norge har de to spesialmodellene vært en suksess. 5-serie GT, som ble introdusert i 2010, ligger det i skrivende stund ni eksemplarer av for salg på bruktmarkedet.

Her er det mulig å få mye bil for pengene. En 2011-modell 550i GT – med 4,4-liters V8er og over 400 hestekrefter – har for eksempel en prisantydning på 349.000 kroner.

5-serie GT og 6-serie Gran Touring leveres både med diesel- og bensinmotorer. Men har aldri vært tilgjengelig med elektrifisert drivlinje.



ROMSLIG: Bakseteplassen er ekstremt god. 6-serie Gran Turismo bygger på plattformen til selve flaggskipet – nemlig 7-serie.

Dieselmotor

6-serie Gran Turismo er det tre stykker av på finn.no. Alle tre er 2018-modeller og har en sterk tre liters dieselmotor på 265 hestekrefter.

Felles for disse bilene er også at de har mye utstyr.

Prisene på disse starter på rundt 550.000 kroner. Også dette må kunne kategoriseres som mye bil for pengene.

Nypris startet på rundt 900.000 kroner, før man spekket med utstyr. Så vi snakker med andre ord under halv pris.

DIGERT: Bagasjerommet er også digert. Legger du ned baksetene er det totalt 1.800 liter til rådighet her.

Ikke vært solgt siden 2021

6-serie Gran Turismo forsvant fra modellutvalget i Norge i 2022. Før det var det faktisk fire varianter av 6-serie Gran Turismo tilgjengelig for norske kjøpere. Tre med dieselmotorer og en med bensin.

620d - 190 hk

630d - 286 hk

640d - 340 hk

640i - 333 hk

Innstegsmodellen med 190 hestekrefters dieselmotor hadde en startpris på 785.700 kroner.

