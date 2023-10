RÅTT: Ferrari bygger kun 599 eksemplarer av spesialmodellen Daytona SP3. Den koster over 20 millioner kroner. Du må være spesielt invitert av Ferrari for å kunne kjøpe den. Heldigvis er det en nordmann som har fått invitasjonen – og bestilt bilen: Arne Fredly. Selv om ikke hans egen bil blir klar i tide, har han sørget for å skaffe SP3-en til en kompis og den kommer til Oslo Motor Show.