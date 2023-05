Det finnes kun 10 eksemplarer i verden og bilen ble utelukkende bygget for James Bond Spectre.

Vi snakker om en helt unik versjon av Land Rover Defender.

Er du over snittet interessert i James Bond, vil du se at bilen vi i Broom har fått se nærmere på, er nøyaktig den samme som vises i filmen.

Til og med skiltnummeret er identisk.

Ryktene skal ha det til at det kun finnes åtte eksemplarer igjen i privat eie. Kjendiskokk Gordon Ramsay er blant dem. Men det er også en lokal Land Rover-forhandler på Sola, utenfor Stavanger.

Hellestø Bilpaviljongen har nemlig også fått kloa i ett eksemplar.

Garasjen til Kristin og Bjørn vekker enorm oppsikt

UNIK: Det er ikke ofte muligheten dukker opp, men straks skal denne bilen, hentet rett ut fra James Bond, selges.

Håper den blir i Norge

Bilen ble tidligere i vår vist på bilutstillingen Autopia Expo i Stavanger.

– Det er ganske unikt. Bilen er som dratt ut av kinolerretet. Du kan til og med se ripene fra produksjonsutstyret i planet bak, forteller Sigve Hellestø hos Hellestø Bilpaviljongen.

– Hva er planen videre for bilen?

– Interessen internasjonalt er såpass stor, så det går nok mot å selge den videre. Planen er faktisk at bilen skal auksjoneres bort på Goodwood Festival of Speed i England senere i sommer. Men jeg håper jo at den blir i Norge.

– Hva med prisen?

– Basert på interessen og dagens kronekurs, tror jeg vi kan klare å få rundt 5 millioner kroner for den. Det blir spennende å se, avslutter Hellestø.

Broom overrasker Jakob (15) med tur i Aston Martin DBS Superleggera



Vi ser nærmere på James Bond-bilen her og viser deg hva som er gjort med bilen: