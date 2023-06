Mye av det motorjournalister gjør av testing av nye biler, skjer konsentrert og over kort tid. Vanligvis handler det om korte utenlandsturer til lansering og et første bekjentskap, deretter normalt en prøvekjøring over en ukes tid.

Slik var det før også, men tidlig i 1980-årene fikk Brooms Frank Williksen en sporty Vi Menn-redaktør med på ganske ambisiøse langtestopplegg. Målet var å gi leserne et bedre inntrykk av hvordan den enkelte bilen var å leve med over noe som tilsvarte ca. halvannet års normal kjørelengde.

De største rundene omfattet 9 forskjellige biler, som vi kjørte til sammen 180.000 kilometer med – eller drøyt fire runder rundt jorda ved ekvator. Her ser vi nærmere på hva en Honda Civic presterte i en langtest i 1985, for 38 år siden.

Øyvind kjøpte bil usett fra Polen - nå får han en kostbar utfordring

Ni biler i langtest

For at disse bilreportasjene skulle være aktuelle, gjennomførte vi disse testene i løpet av 3-6 måneder, litt avhengig av hva vi klarte å henge på av langturer. Det ble derfor ganske mange runder nedover Kontinentet med flere slike testbiler for å få kilometer nok – fort nok. Med meg på disse langtestene hadde jeg hele tiden et team på 8-10 kolleger og spesielt bilinteresserte.

Dette var forutsetningene da vi i 1985 dro til med en stor langtest av små biler – ni biler i alt, og sammen sto disse for det meste av salget i dette segmentet det året.

FIRKANTET: Midt på 1980-tallet var Honda Civic mer firkantet enn de fleste forbinder med modellen. Foto: Honda

Favoritt

Ikke uventet ble det VW Golf som gikk til topps i testen, men den fikk følge langt på vei av Toyota Corolla. Honda Civic 1,3 i 3-dørs versjon hevdet seg også helt i toppen, men et minimalt bagasjerom trakk litt for mye ned til at det kunne bli en av de aller øverste plassene.

Til gjengjeld var bilen en favoritt i testlaget på kjøreegenskaper. I den første presentasjonen av Civic, skrev jeg blant annet at «synlig utenfra er det også at tyngdepunktet må ligge lavt, noe som sammen med god akselavstand og sporvidde gjør Civic 3-dørs til en svært kjøreglad test-deltaker. Det siste bekreftes til fulle av alle sjåfører som hittil har hatt bilen: Veiegenskapene berømmes sterkt, og den får også atskillig ros for lavt innvendig støynivå og bra komfort ellers.»

OVERSIKTLIG: Med store vinduer ble det en lys og oversiktlig førerplass. Foto: Skjermdump

Liten

Den lille Hondaen hadde en 4-sylindret rekkemotor på 1,3 liter med tre ventiler pr. sylinder og elektronisk tenning. Effekten var 71 hk, slett ikke så verst for en så liten og lett bil. 3-dørs Honda Civic veide nemlig bare 795 kg, og resultatet var at bilen var blant de kvikke i klassen, med akselerasjon 0-100 km/t på 11,3 sekunder. Dette lot seg så absolutt høre for en liten bil i 1985. Toppfarten var for øvrig 160 km/t.

Ellers var konseptet det velkjente og moderne, med tverrstilt motor foran og forhjulsdrift og 5-trinns manuell girkasse. Automatgir var helt uvanlig på den tiden, ikke minst for små biler. Og liten var Civic 3-dørs – bilen var 3,81 m lang, 1,64 m bred og 1,34 m høy. 1985-prisen for modellen var fra 84.340 kroner (lev. Drammen).

Erik ble skilt - da kjøpte han drømmebilen

POSITIVT: Slik så oppslaget ut etter oppsummeringen for Honda Civic i langtesten i 1985.

«Usedvanlig knuslete»

Testlaget var enige om at 1985-modellen var en klar forbedring fra foregående utgave, ikke minst på innvendig plass, der særlig takhøyden imponerte. Litt minus fikk førersetet. Lårstøtten var noe svak, og rygglenet kunne gjerne vært noe høyere – selv om også dette var bedre enn før.

Bilens store Akilles-hæl var likevel bagasjerommet, som fikk beskrivelsen «usedvanlig knuslete tiltatt. Det man kan få med av bagasje her – uten å felle ned baksetet – er mildt sagt minimalt,» fastslo vi. Litt hjelp var det likevel i at baksetet ved delt og nedfellbart. I tillegg kunne det forskyves i lengderetningen, men uten at dette gjorde imponerende forskjell. Og skjøvet lengst frem, ble det lite beinplass igjen til passasjerer...

Topp 5: Biler som bør stå opp fra de døde

Ros for veiegenskapene

Men bortsett fra dette solide minuset, var det meste bra med Honda Civic 3-dørs, for eksempel førerplassen: «Bortsett fra det som er nevnt om førersetet, har man her levert et glimrende resultat. Sikten er fortreffelig i alle retninger, og oversiktlige, lettleste instrumenter plassert godt opp i synsfeltet gir sjåføren sikker og rask informasjon – natt som dag.»

Ros vanket det også for veiegenskapene, som ble fastslått å være «meget fine, med godt veigrep og fin retningsstabilitet. Som på flere andre moderne småbiler, gir rolige fjæringsbevegelser inntrykk av at man sitter i en større bil. Det siste er viktig for komforten på lengre turer, som i Civic må sies å være meget bra – i alle fall for opptil fire voksne,» fastslo jeg.

STØRRE: Sett litt fra siden kunne Civic se litt større ut enn den faktisk var. Foto: Honda

Liten, men god

Den spreke og arbeidsvillige motoren ble også kommentert i positive ordelag av test-sjåførene som både sprek og arbeidsvillig. Dessuten imponerte den med lavt forbruk. Snitt med lite gunstige vinterforhold og piggdekk endte på 0,76 l/mil - og på langtur med marsjfart rundt 80 – 90 km/t noterte vi ca. halvliteren.

«Liten, men god» var tittelen på den første presentasjonen, og sluttrapporten etter 19.239 km innledet med at «Honda Civic har truffet mange av testlagets sjåfører ved hjerterøttene med hensyn til kjøreegenskaper og kjøreglede. Bilen er trivelig på veien – men minimal bagasjeplass er et klart minus.»

Kan dette bli gode bil-investeringer?

Scoret høyt

Ved oppsummeringen brukte vi en skala fra 1 til 6 for bilenes forskjellige egenskaper – motor, bremser, styring, veiegenskaper, girkasse, lys, førerplass, komfort, bagasjeplass og sekkeposten diverse, som blant annet vurderte tilgjengelighet under panseret og utstyrsnivå.

Honda Civic 3-dørs scoret jevnt høyt:

Motor: 4,2

Bremser: 4,5

Styring: 4,2

Veiegenskaper: 3,8

Girkasse: 3,9

Lys: 4,0

Førerplass: 4,1

Komfort: 3,6

Bagasjeplass: 2,6

Diverse: 4,5

POSITIVT: Slik innledet vi presentasjonen av langtest-Hondaen i 1985. Foto: Skjermdump

Kr. 2,05 pr km

Hvordan så kostnadsbildet ut? Ganske annerledes enn i dag, i alle fall.

I løpet av 19.239 km hadde Civic 3-dørs brukt bensin for 7.500 kroner, altså en literpris på ca. kr. 5,13. Med 655 kroner i tillegg for olje/rekvisita endte driftsutgiftene på kr. 8.155,-. Etter at alle kostnader var medregnet, endte regnestykket med totalt kr. 39.525,- - og en kilometerkostnad på kr. 2,05. Eia var vi der!

Forut for sin tid - likevel ble de en fiasko



Video: Øyvind kjøpte Hondaen usett – fra Polen