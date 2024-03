Krisetall for ny bilprodusent

Alt har absolutt ikke gått på skinner for bilprodusenten Fisker det siste året. De har hatt store problemer med å få opp produksjonen av den elektriske SUV-en Ocean. Samtidig florerer det med rapporter fra frustrerte kjøpere, som opplever mye feil og problemer med bilene sine.

Denne uken la Fisker fram regnskapstallene sine for fjerde kvartal 2023. Det var ikke gode nyheter.

Fisker fikk nemlig et underskudd på hele 463 millioner dollar dette kvartalet, det tilsvarer nesten 4,9 milliarder norske kroner. Aksjekursen stupte da tallene ble lagt fram og nå spøker det for selskapets fremtid.

Tøff start: Nå etterforskes de for bremsesvikt



PROBLEMER: Fisker har slitt med å få opp produksjonen i Østerrike, samtidig rapporterer mange kjøpere om kvalitetsproblemer.

Er i forhandlinger

Grunnlegger og toppsjef Henrik Fisker legger heller ikke skjul på at selskapet er avhengig av hjelp for å kunne overleve.

– Fisker er i forhandlinger med en stor bilprodusent. Dette kan inkludere en investering i Fisker, samarbeid om en eller flere elbil-plattformer og produksjon i Nord-Amerika, sier Henrik Fisker i en uttalelse etter at kvartalstallene ble lagt fram.

Denne bilprodusenten skal ifølge flere kilder være Nissan. De skal være villige til å investere rundt fire milliarder kroner i Fisker. Tilbake skal de blant annet få tilgang til plattformen Fisker har utviklet for pickupen Alaska. Dette åpner også muligheter for at Nissan kan produsere bilen ved en av sine fabrikker.

Vi har testet: Lovet så mye, men dette er ikke bra nok

BUTIKK: 320 biler er fasiten for salget av Ocean i Norge så langt. Her er Fiskers bilanlegg i Vestby, sør for Oslo.

Bare 320 biler i Norge

Fisker har i dag ingen egne fabrikker. Ocean produseres i Østerrike. hos Magna Steyr som har lange tradisjoner for å bygge biler for ulike merker.

Det er en løsning som i utgangspunktet sparer Fisker for mye penger. Men samtidig må de altså betale noen andre for å produsere bilene deres. På lengre sikt er det neppe en optimal løsning.

Ifølge nettsiden Elbilstatistikk er det ikke registrert mer enn 320 eksemplarer av Fisker Ocean så langt i Norge. Salget har altså på ingen måte tatt av her hjemme.

PS: Henrik Fisker har forsøkt seg som bilprodusent tidligere også. Klikk her for å lese mer om det:

Video: Her tester vi Fisker Ocean i Norge