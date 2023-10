Kriseår i trafikken

Etter flere år med positiv utvikling, har antall dødsulykker på norske veier økt de siste to årene.

Bare i september mistet 19 mennesker mistet livet i trafikken. Dermed ble september den verste ulykkesmåneden så langt i år. Totalt har 100 personer omkommet i trafikken, det er elleve flere enn i fjor på samme tid.

Det er barn og unge under 25 år som står for den største økningen.

Fra vondt til verre

– Det berører oss ekstra sterkt når vi i september mister tre unge mennesker i en og samme ulykke, samt en ung gutt på sykkel. Disse ulykkene må vi for all del unngå. Vi har hatt nok av tomme skolepulter og kolleger som savner arbeidskameratene sine i år. For at alle skal komme trygt frem vil det koste i innsats både fra samfunnet og fra hver enkelt av oss, sier fagsjef i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen.

Fjoråret ble betegnet som et «kriseår» for trafikksikkerheten. I år har det gått fra vondt til verre.

– Norge har i flere år på rad blitt kåret til Europas mest trafikksikre land, og vi har hatt en betydelig nedgang i trafikkdrepte over tid. Vi kan ikke gi oss med det, og det er satt noen klare mål for å redusere antall omkomne ytterligere. Nå er vi bokstavelig talt på kollisjonskurs, og myndighetene må ty til flere grep for å snu trenden. Lavere fartsgrenser, økte midler til kontrollvirksomhet samt større innsats på forebyggende arbeid i tidlig alder er forslag til tiltak som bør prioriteres, sier Johansen.

En aldersgruppe lever ekstra farlig i trafikken

Nødetatene har hatt det travelt så langt i år, med mange utrykninger til trafikklykkker. Illustrasjonsfoto: NTB.

Fylkene med størst økning

Så langt i år har henholdsvis 13 og 15 personer omkommet i Vestland og Innlandet. Seks personer mistet livet i Vestland, bare i september. De to fylkene har størst økning i antall drepte sammenlignet med fjoråret.

– Alvorlige trafikkulykker forekommer over hele landet, og det kan ramme så å si hvem som helst. Derfor må vi som befinner oss i trafikken, hele tiden tenke sikkerhet når vi er ute på veien. Det innebærer at vi holder en forsvarlig fart etter forholdene, kjører rusfritt og bruker påbudt sikkerhetsutstyr. Også må vi la mobiltelefoner og andre oppmerksomhetstyver enten være dempet, avslått eller godt gjemt i hanskerommet, oppfordrer Johansen.

