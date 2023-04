Prisene på bensin og diesel har vært rekordhøye det siste året. Det har gjort det mye dyrere for mange å bruke bilen.

Tilbake i 2021 lovet regjeringen å kutte i drivstoffavgiftene. Nå krever NAF at regjeringen følger opp sine egne løfter.

– Tålmodigheten er over, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Legger fram om to uker

Med en pumpepris som enkelte steder har vært opp i 25 kroner literen den siste tiden, krever hun at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum følger opp sin egne drivstoff-løfter.

I regjeringserklæringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, heter det at regjeringen vil «…redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter».

Om to uker legger regjeringen fram revidert statsbudsjett for 2023.

På én måte kan vi si at denne er ganske billig...



Det siste året har vi sett rekordhøye priser på bensin og diesel i Norge. Det har flere årsaker, blant annet krigen i Ukraina. Foto: NTB

Kuttet for anleggsdiesel

– Pumpeprisen har bitt seg fast på godt over 20 kroner literen. I revidert budsjett har regjeringen mulighet til å innfri på de lovede avgiftskuttene, sier Handagard, i en pressemelding.

– Vi i NAF forventer at regjeringen gjør det de har lovet for landets nærmere 2,5 millioner bensin- og dieselbilister. Det eneste store avgiftskuttet vi har sett er på anleggsdiesel. Det var bra for drivstoffprisen for traktorer og anleggsmaskiner, men ingen av landets bensin- og dieselbilister merket noen forskjell på pumpeprisen, sier hun.

Her er vi på en spesiell kjøretur med Slagsvold Vedum



Regjeringen har satt ned prisen på avgiftsdiesel. Nå krever NAF at Trygve Slagsvold Vedum også gjør noe for alle vanlige bilister. Foto: Aage Aune / TV 2

Steg fra februar til mars

De siste tolv månedene har snittprisen på både bensin 95 oktan og diesel mange måneder vært på over 22 kroner.

Ferske tall fra SSB viser at prisene for både bensin og diesel steg fra februar til mars.

– Kuttet i avgifter på anleggsdieselen viser at det er mulig å kutte i avgiftene om det er politisk vilje, sier hun.

Vedum: – Vi kan ikke ha slike priser over tid



Vedum prater om drivstoffpriser og mye annet i klippet under: