Kraftig priskutt på verdens mest solgte

Ford F-150 er verdens mest solgte bil. Pickupen er svært populær i det enorme bilmarkedet i hjemlandet USA.

Da man bestemte seg for å lansere en elektrisk utgave – F-150 Lightning – ble responsen over all forventning. På rekordtid haglet bestillingene inn – over 200.000. Så mange var det, at det ble lange ventelister.

Blant annet på grunn av etterspørselen i USA, så det lenge ut til at den ikke ville bli lansert i Norge. Men i vår fikk den norske importøren tak i en begrenset andel av produksjonen.

Også i Norge var pågangen enorm – og allerede i mai vurderte Ford Motor Norge å stoppe nye ordrer.

Den gode responsen til tross: Nå har Ford i USA valgt å kutte prisene med så mye som 100.000 kroner på enkelte utgaver av Lightning.

Fra 1.183.000 kroner

Den estimerte veiledende prisen i Norge er på 1.183.000 kroner. Men Ford Motor Norge annonserte allerede i våres at at prisene kan gå noe ned, når de har full oversikt over kostnadene med å konvertere bilen til norske standarder.

Dette vil kunden få avklart før de skriver endelig kontrakt.

Det har ikke lykkes Broom å få en kommentar fra Ford Motor Norge, på hvordan prisreduksjonen i USA eventuelt vil slå ut på de norske prisene.

MODERNE: Interiøret i F-150 Lightning er moderne – og domineres av den store, stående skjermen på dashbordet.

Mange el-pickuper på vei

Det skal nevnes at prisene på F-150 Lightning har økt to ganger siste året, og at prisene nå er omtrent på nivå de var på samme tid i fjor.

Fords prisreduksjon kommer i kjølvannet av at Tesla gikk ut og bekreftet at produksjonen av deres elektriske pickup, Cybertruck, har startet.



En rekke andre bilprodusenter er også i gang med å bygge elektrisk pickup. Rivian R1T og Hummer EV er på plass allerede. Chevrolet har også kommet i gang med sin Silverado EV.

Planen til Ford er å produsere 150.000 eksemplarer i år. Etterhvert som den nye fabrikken i Michigan er på plass, skal produksjonen om nødvendig kunne økes til 500.000 biler i året.

ETTERTRAKTET: Kundene meldte seg raskt, da det ble klart at man kunne få Ford F-150 Lightning på norske skilter.

Her er produksjonen av F-50 Lightning i gang i USA



Må søke om å kjøpe

Den norske importøren forteller at kundegruppen er langt utenfor det vi vanligvis forbinder med pickup-segmentet.

De som vil ha bilen må «søke» om å få kjøpe F-150 Lightning. De må blant annet dele informasjon om hvor mange følgere de har på sosiale medier, hvor langt de kjører i året – og skriver under på at de ikke skal videreselge bilen det første året. Hvis den skal selges, må det skje gjennom systemet til Ford Motor Norge.

Ifølge Fords data kommer søkerne fra mer enn 30 forskjellige andre bilmerker. Det er omtrent like mange søkere fra bedriftsmarkedet som privatpersoner.

«Norges-bilen»

Versjonen som gjøres tilgjengelig for norske kunder er en Lariat Launch Edition i fargen Antimatter Blue Metallic med 452 hestekrefter – og som gjør unna 0-100 km/t på under 5 sekunder.



Rekkevidden målt etter den amerikanske EPA-målemetoden er tilsvarende 386 kilometer. WLTP-rekkevidde, som er det som benyttes i Europa og Norge, vil bli tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Standard Range-batteriet i bilen er på 98 kW utnyttbar energi og kan under ideelle forhold lades fra 15-80 prosent på 39 minutter, med en 150 kW hurtiglader.

Video: Vi fikk en kjøretur i F-150 Lightning på norske veier:

Video: Slik ble Fords el-pickup presentert i Norge: