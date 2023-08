Kraftig priskutt på luksus-bilen

Priskrigen blant bilprodusentene fortsetter i uforminsket tempo. Denne gangen er det den amerikanske elbilprodusenten Lucid som kutter prisene.

I første omgang skjer priskuttene i USA. Innstegsmodellen Air Pure senkes med 5.000 dollar, tilsvarende rundt 50.700 norske kroner.

Langt større blir priskuttene for de kraftigere Touring og Grand Touring-versjonene. Her senkes prisene med 12.400 dollar, som er rundt 125.000 norske kroner.

Lucid sier at tilbudet vil vare «så lenge lageret rekker», uten å gi noen nærmere beskrivelse.

Broom har sendt en henvendelse til Lucid for å høre om priskuttet også vil gjelde for Norge, men har foreløpig ikke fått svar.

For øyeblikket koster innstegstutgaven Air Pure fra 1.140.000 kroner her til lands. Da er alle avgifter inkludert.

Super-elbilen testet - med politi-ekskorte



LUKSURIØS: Lucid Air Dream Edition Performance er i skrivende stund Norges dyreste elbil.

Skylder på Tesla

Ifølge Reuters skal priskuttene komme som et direkte resultat av at Tesla har kuttet prisene på Model S og Model S Plaid kraftig siden nyttår. Dette er modeller som regnes som direkte konkurrenter til luksus-sedanen fra Lucid.

Det var i januar Tesla tok bilmarkedet på senga med kraftige priskutt på en rekke modeller, noe som har ført til at nesten alle konkurrentene har gjort det samme.

Her hjemme har priskuttene ført til at mange elbiler er billigere å kjøpe nå enn før nyttår, til tross for at vi fikk både vektavgift og elbilmoms fra 1. januar.

Her finner du noen av de mest aktuelle priskuttene



Norges dyreste

Lucid har nylig etablert seg i Norge, og den første modellen som har kommet hit er Air Dream Edition Performance. Dette er i skrivende stund Norges dyreste elbil, med en startpris på 2,2 millioner kroner.

Hvis det er innenfor ditt budsjett, kan du boltre deg med 1.111 hestekrefter og akselerasjon fra 0-100 på 2, sekunder. Og rekkevidden? 860 kilometer!

Et 900 volt ladesystem skal dessuten gi deg markedets raskeste hurtiglading, når du får behov for å fylle på batteriet.

Broom har naturligvis allerede testet bilen.

Du får vite enda mer i videoen under: