Kraftig priskutt: Her får du mye rekkevidde for pengene

Bilmarkedet i 2024 har vist seg å følge trenden vi så starten på i fjor: Det er tøft å få kundene til å kjøpe ny bil. Dermed må flere av importørene tenke kreativt, for å friste kundene.

Men det enkleste trikset i boka, er kanskje fortsatt det mest effektive: Priskutt. Og akkurat det er grepet som Cupra velger å gjøre med sin Born – som har mange av de samme egenskapene som du finner på VW ID.3.

Kampanjemodellen Urban blir nå 66.000 kroner billigere.

Les vår test av Cupra Born her

Mer utstyr

For 349.900 kroner får du dermed 424 kilometers rekkevidde – og en elmotor på 204 hestekrefter. Cupra Born gjør 0-100 km/t på 7,3 sekunder.

I tillegg til alt standardutstyret som følger med en Born, er det mye ekstrautstyr inkludert i kampanjemodellen Urban:

Pilot M-pakken: Inkluderer førerassistansesystemer som forbedrer sikkerheten og kjørekomforten.

Tech M-pakken: Teknologi og tilkoblingsmuligheter.

Mørke ruter bak: Reduserer innsyn og øker komfort

GOD REKKEVIDDE: Med 58 kWt batteripakke klarer Bron opptil 424 kilometer på én lading (WLTP).

Ukjent merke for mange

Fortsatt er det mange som ikke har kjennskap til Cupra som merke.

Det hører til under det spanske bilmerket, Seat, som igjen er en del av Volkswagen-konsernet. De siste årene har Seat hatt en imponerende vekst i Europa – og blitt et populært merke blant særlig unge og urbane.

Cupra retter seg også mot unge kjøpere. I Norge har de hatt to modeller. SUVen Formentor – som ladbar hybrid – og elbilen Born.

I skrivende stund selges kun sistnevnte på det norske markedet.

Se – her debuterer et nytt bilmerke



Prisvinnende

I både 2023 og 2024 har Born vunnet prisen «Best Small Electric Car to Drive» i den prestisjetunge kåringen What Car? Awards.

Slik konkluderte Broom da vi testet den:

Den ser knallbra ut, oppleves både trygg og sporty på veien og har bra med plass. Ikke hørt om Cupra, sier du? Da er det på tide at du leser deg opp, for dette er et nytt og spennende alternativ.



SPENSTIG: Interiøret i Born er mer lekent og har noen tøffe detaljer, sammenlignet med VW ID.3.

Bli med på fabrikk-besøk hos Seat

Begrenset antall

«Kampanjemodellen tilbys i et begrenset antall, så det gjelder å være rask om man vil sikre seg en Born til den prisen», opplyser den norske importøren.

Cupra får forresten snart en ny elbil i sortimentet. Tavascan er en litt høyreist sedan/SUV, som er planlagt å lanseres senere i år.

Den har en foreløpig beregnet rekkevidde på nesten 550 kilometer, leveres med enten RWD eller 4x4 – og får 340 hestekrefter.

Prisene på denne er ikke klare enda.

PS: På bruktmarkedet ligger det i skrivende stund 68 Born til salgs. Prisene starter på rundt 270.000 kroner.

Her er den første Cupra Born på plass i Norge

Fått med deg denne?