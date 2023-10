Lexus UX 300e er en elektrisk, kompakt crossover/SUV som ble introdusert i 2021. Nå har bilen fått større batteripakke, større skjerm i midtkonsollen, bedre isolasjon samt flere andre, mindre forbedringer. Dermed håper Lexus at den vil vekke kjøpelysten hos et norsk publikum som ofte er svært opptatt av rekkevidde.

For mens førsteutgaven kun hadde en rekkevidde på rundt 315 kilometer, oppgir Lexus nå 441 kilometer. Det er økning på hele 40 prosent, det. Begrenset rekkevidde var tidligere et stort ankepunkt mot modellen, som så langt er registrert i rundt 1.500 eksemplarer i Norge.

Lexus er Toyotas premium-merke, og UX 300e tilhører da også premium-segmentet. Vi har allerede skrytt av materialer, finish og opplevd kvalitet på bilen.

Vi vet også at Lexus er en gjenganger på topp i undersøkelser på kundetilfredshet, og bortsett fra rekkevidde og relativt bedagelig tempo på hurtiglading, har det vært lite kritikk mot UX 300e sammenlignet mot flere av konkurrentene.

Prisene starter på 455.000 kroner, da for en godt utstyrt Premium-utgave, mens vår Luxury-utgave lander på 542.400 kroner. En naturlig konkurrent er Mercedes EQA, som til sammenligning starter på 480.901 kroner, da med noe bedre rekkevidde og raskere lading.

NB! Dette er en korttest av bilen etter de nye oppgraderingene. Du finner en mer grundig test av Lexus UX 300e her.



CROSSOVER: Bilen måler i underkant av 4,5 meter og Lexus kaller den en premium crossover.

Hvordan fungerer det?

UX 300e har drift på forhjul, og er utstyrt med en elektrisk motor som yter 204 hestekrefter, med dreiemoment på 300 Nm. Batteripakka er nå på 65 kWt netto, som faktisk er litt mer enn på «storebror» RZ 450e, som er Lexus' andre elbil på markedet.

Når vi henter ut bilen, oppgir «gjettometerer» 400 kilometer rekkevidde, som er 41 kilometer lavere enn oppgitt rekkevidde (WLTP). Men den målingen er gjort i 23 varmegrader. I Oslo er det 13 grader og småhustrig. I tillegg påvirkes anslagene av tidligere turer.

Vi legger merke til at skjermen er betydelig større enn på førsteutgaven, nærmere bestemt 12,3 tommer, der forgjenger var 10 tommer. Den sitter nå også nærmere sjåføren, og menysystemet er også oppgradert. Det er ikke av de mest fargesprakende, men det fungerer bra. Det samme gjør de oppdaterte og utvidede førerstøttesystemene.

Dette er én av 30(!) nye elbiler fra bilgiganten



FØRERMILJØ: Materialvalg, finish og opplevd kvalitet er meget bra.

Nytt er også skybasert navigasjon og trådløs støtte for Android Auto og Apple Carplay, noe annet ville vært rart i 2023.

Lexus har også gjort flere forbedringer som man ikke får øye på, deriblant bedre støyisolasjon av kupeen. Vi har ikke forrige utgave tilgjengelig, og det er vanskelig å si noe nøyaktig om forbedringene. Vi nøyer oss med å konkludere med at UX 300e er stillegående og behagelig på motorveien.

Bilen oppleves som mer enn kvikk nok. Ved et par anledninger har vi til og med opplevd at den spinner et lite øyeblikk under rask akselerasjon. Forklaringen kan ligge i at bilen har drift på forhjulene, og muligens blir litt lett foran når gassen tråkkes i bånn.

Bør klare over 40 mil

Testkjøringen foregår denne gangen i stor grad på motorvei, mellom Jessheim og Lillehammer. Snitthastigheten ligger på 79 kilometer i timen, som er 10-15 prosent raskere enn i vanlige rekkeviddetester. Temperaturen ligger mellom 12 og 14 varmegrader, og asfalten er for det meste tørr.

Under disse forholdene kjører vi tur-retur, totalt 307 kilometer – og har fortsatt 52 kilometer rekkevidde igjen, ifølge instrumentene. Det skulle bety en total rekkevidde på 359 kilometer. Det er et godt stykke under WLTP-rekkevidden, men med litt mer blandet kjøring, lavere snitthastgihet og høyere temperatur i lufta, bør minst 400 kilometer være mulig å oppnå.

Snittforbruket vårt lander på 19 kWt per 100 kilometer. Det er ikke noe superresultat, men en rekkevidde på 400+ kilometer er sannsynligvis godt nok for de fleste.

Det som imidlertid kan bli et stort ankepunkt for mange, er at hurtiglading fortsatt er begrenset til maks 50 kW. Ladegrensesnittet er Chademo – som de aller fleste konkurrentene har gått bort fra for lenge siden. Dette burde Lexus gjort noe med før de lanserte denne oppgraderte utgaven, mener vi.

Toyota-gjennombrudd: Lover 120 mil rekkevidde



CHADEMO: I tillegg til UX 300e er det nå stort sett kun Nissan Leaf og noen kinesiske biler som fortsatt bruker Chademo-system for hurtiglading.

Under oppsummerer vi de viktigste plussene og minusene etter våre tester av Lexus UX 300e. Se også kommentarene i bildekarusellen vår lenger ned.

Pluss?

Materialer, finish, opplevd kvalitet, utstyrsnivå, god støydemping, særs bra musikkanlegg fra Mark Levinson, en bil skiller seg ut i mengden, gode garantiordninger, Lexus-eiere er ofte svært fornøyde med bilene sine.

Minus?

Mange konkurrenter byr på bedre rekkevidde, relativt høy pris gjør utvalget av konkurrenter stort, trangt om plassen i baksetet, hurtigladegrensesnitt og hastighet er ikke på høyden i 2023, ikke mulig å få med drift på alle fire hjul, ikke mulig å koble på henger

Sjelden har en bil fått så mye kritikk – nå har Toyota tatt viktige grep

GODE SETER: Du sitter godt i de perforerte skinnsetene. De tilbyr både kjøling og varme (tre nivåer hver) Les mer TRANGT: Benplassen bak kunne vært bedre, bilens størrelse tatt i betraktning. Les mer 367 liter bagasjerom er ganske midt på treet i klassen. Les mer SOLTAK: Luxury-utgaven kommer med soltak som kan åpnes. Merk at gardina åpnes og lukkes manuelt. Les mer Trådløs støtte for Apple Carplay og Android Auto er på plass. Les mer Headup-displayet gir viktig info under kjøringen. Les mer Les mer Les mer Les mer

Konklusjon

Lexus UX 300e har fått viktige oppdateringer, og med bedre rekkevidde, større skjerm og oppdaterte funksjoner, bør den absolutt bli tatt med i vurderingen hvis du ser etter en bil i denne klassen.

Vi tror imidlertid ikke på noen salgsboom av UX 300e. Til det «treffer» ikke egenskapene godt nok Ikke firehjulsdrift, ikke mulighet for henger og fortsatt Chademo-lading blir deal breakere for mange.

Har du 500.000 som budsjett og ønsker deg en premium-bil, har du en del å velge mellom nå. Vi har allerede nevnt Mercedes EQA. Volvo XC40 er heller ikke så langt unna, hverken pris- og størrelsesmessig.

70 år har gått – nå blir den legendariske bilmodellen ny



Lexus UX 300e (2024) Motor: Elektrisk

Batterikapasitet: 65 kWt netto

Ladehastighet: Maks 50 kW

Effekt: 150 kW / 300Nm

0-100 km/t. 7,5 sek

Toppfart: 160 km/t

Rekkevidde: Estimert til 441 kilometer

Strømforbruk: Oppgitt til 17,5 kWt.

Bagasjerom: 367 liter

L-B-H: 449, 184, 153 cm

Pris fra: Kr. 455.520

Pris testbil: Kr. 542.400

Du finner mer informasjon om de forskjellige utstyrsutgavene hos Lexus

Få også med deg vår test av «storebror» Lexus RZ 450e

Sett denne?