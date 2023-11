Vinteren har kommet til flere deler av landet, det betyr også at behovet for å skifte dekk har meldt seg. Det merker flere aktører.

I oktober økte antall klikk til dekk i Klarnas prissammenligningstjeneste med hele 236 prosent. Det var også en mangedobling i interessen for jekker og pipenøkkelsett.

– Det kan se ut som om mange nordmenn var ute i siste liten, og først for alvor begynte å sjekke prisene på nye vinterdekk fra midten av oktober. Omtrent samtidig med dette så vi også at interessen for utstyr for å skifte dekkene selv, økte markant, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Flere tar jobben selv

Sammenlignet med september økte klikk til butikk gjennom deres prissammenligningstjeneste på nettet og i Klarna-appen, med hele 236 prosent i oktober.

SER ENDRINGER: Thomas Elvestad er markedsdirektør i Klarna Norge.

Mens interessen for muttertrekkere, for å gjøre dekkskiftet selv, økte med 118 prosent, økte også interessen for pipenøkkelsett i perioden med hele 748 prosent. Klikk på jekker økte også med 260 prosent.

– Denne økningen kan tyde på at flere nordmenn valgte å ta dekkskiftet selv i år enn de har gjort tidligere. Det er i tilfelle en logisk konsekvens av at spesielt nå om dagen, er nordmenn generelt sett opptatt av å spare på de områdene de kan, sier Elvestad.

Nå kommer de frekke dekktyvene



Sammenligner priser

Klarna sammenligner hele tiden blant annet priser på over 2,5 millioner produkter fra mer enn 700 butikker.

Ifølge en representativ undersøkelse Klarna har foretatt i 16 vestlige markeder, oppgir hele én av tre nordmenn (32 prosent) at de sannsynligvis vil sammenligne priser innenfor kategorien bildeler og biltilbehør. Det er langt flere menn (42 prosent) enn kvinner (21 prosent) som sammenligner priser på dette området.

Hele én av fire nordmenn (26 prosent) oppgir at de vanligvis starter sin netthandel på en prissammenligningsside.

Bilen begynte å riste – så mistet Joakim all kontroll



SPARE PENGER: Antall søk på pipenøkkelsett og jekker har økt kraftig i høst, det kan tyde på at flere nå vil ta denne jobben selv.

Flere i fysisk butikk

Mens 16 prosent av alle nordmenn oppga at de netthandlet innenfor kategorien i tredje kvartal i år, oppga 19 prosent at de hadde handlet bildeler og tilbehør i fysisk butikk. Aldersgruppen som netthandler mest i kategorien var de mellom 27 og 42 år (26 prosent).

Landet hvor flest handlet bildeler på nett i undersøkelsen var USA (28 prosent) etterfulgt av Storbritannia (26 prosent). Færrest som netthandlet innenfor kategorien i tredje kvartal 2023 var i Finland (9 prosent)

Billigere ladeutstyr

Ifølge Klarnas prissammenligningstjeneste har prisene på dekk holdt seg omtrent uendret siden i sommer. Dette skjer etter at både sommer- og vinterdekk har økt med mellom 20 og 30 prosent siden mars i fjor.

Det som har økt i pris den siste måneden er bilpleie- og biltilbehørsprodukter. De har gått opp med 10 prosent. Dette er en kategori som inneholder alt fra bilvask til motorolje og kupévarmere.

Utstyret til lading av elbil har derimot sunket litt i pris den siste måneden, mens kategorien for kjøretøydeler er uendret.

LES MER: Ikke mange jobber som gir like god timelønn

Video: Ser dekkene slik ut? Da har du et problem