Kraftig økning i antall oppdrag: Dette er gjengangerne

Ifølge ferske tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge, har det blitt utført 143.400 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket av forsikringen i første halvår 2023.

Det er hele 21.600 flere oppdrag enn samme halvår i fjor, eller en økning på 17,8 prosent.

Og selv om det er flere gjengangere, er det svært mange forskjellige årsaker til at folk ringer etter veihjelp.

Økende problem

– Nordmenn trenger veihjelp og bilberging i stadig større grad. Fra begynnelsen av 2021 til sommeren i år har det vært en økning på 18,9 prosent. Det virker nesten ikke som det finnes grenser for hvilket behov norske sjåfører har for bilberging og -ekspertise på veien, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

MERKER ØKNINGEN: Sigmund Clementz og If merker at flere trenger bilberging enn tidligere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gjengangerne er imidlertid de samme som de har vært i mange år: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil. Men særlig dette med punktering har blitt et økende problem, av én spesiell årsak.

– I dagens biler finnes sjelden reservehjul, og det er derfor som regel nødvendig å tilkalle veihjelpsbil hvis du punkterer, sier Clementz.



En annen gjenganger er at man kjører tom for drivstoff, gjerne langt fra bensinstasjonen – eller ladestasjonen.

– Nå kjører også enkelte batteriene tomme på elbilen, selv om nordmenn flest har blitt flinke til å håndtere lading, sier han.

Clementz legger til at elbilene har dekning på ordinær forsikring og mulighet for å tilkalle redningsbil hvis den går tom for strøm. Akkurat som med biler på fossilt drivstoff.



Punkterte i Nordland – nærmeste dekk var i Berlin

GJENGANGER: Punktering er en vanlig grunn til at folk ringer etter veihjelp. Foto: iStock

Advarer mot start-tabbe

En siste vanlig feil som Clementz trekker frem, er feilfylling av drivstoff. Dette er et bilbergingsoppdrag forsikringsselskapet får rapport om ukentlig. Av alle brukerfeil er dette en av dem som kan få størst konsekvenser.

– Hvis du oppdager dette med drivstoffpumpa i hånden, må du ikke starte bilen. Ring forsikringsselskapet ditt for å få tilkalt redningsbil og folk som vet hva som skal gjøres. Skader fra feilfylling på motoren og andre vitale deler kan i løpet av noen sekunder bli veldig store, sier Clementz.



Derfor fikk mange problemer i sommer



De vanligste årsakene

Ifølge NAF er det stort sett de samme oppdragene som gjelder på vinter som om sommeren, med ett unntak: Å kjøre seg fast eller kjøre av veien, er (naturlig nok) mer vanlig om vinteren.

Dette viser bilberging-statistikken fra NAF i 2022:

Juni - august

Startproblemer og flatt batteri

Motorstopp

Punktering

Hjul og hjuloppheng

Nøkler låst inne i bil

Året 2022 sett under ett:

Startproblemer og flatt batteri

Motorstopp

Punktering

Kjørt fast i snø eller utforkjøring

Hjul og hjuloppheng

