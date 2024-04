Det er nye tider på bilmarkedet, og særlig salget av nye biler har fått en kraftig knekk etter rekordårene 2021 og 2022.

Situasjonen har ikke blitt enklere etter at det ble gjort innskjerpelser i utlånsforskriften 1. juli i fjor. Kort fortalt ble billån for første gang regnet som en del av den totale gjeldsbelastning.

Forskriften stiller som krav at man ikke kan ha mer i lån enn fem ganger årsinntekten, og dermed opplever mange med stor gjeld og lav inntekt at man ikke lenger kan ta store lån for å finansiere nybilen.

Kraftig økning i avslag

– Det vi ser er at det er store forskjeller på ulike kundesegmenter. Hos de minst robuste ser vi en økning i antall avslag i lånesøknadene på 50 prosent det siste året, sier senior kommunikasjonsrådgiver Johannes Utvåg i Nordea, til Broom.

Men det er ikke bare de svakeste som opplever å få avslag, ifølge Utvåg.

MERKES: Endringene i utlånsforskriften merkes godt hos Nordea-kundene. Det bekrefter senior kommunikasjonsrådgiver Johannes Utvåg.

– Også i de mer normale segmententene ser vi at langt flere enn før ikke lenger har den samme økonomiske evnen til å ta opp lån, på grunn av økte levekostnader. I de sterkere kundesegmentene ser vi derimot ikke store endringer fra tidligere. Der får de som søker som regel tilbud om finansiering, fortsetter han.

Utvåg sier videre at snittsummen som tas opp i billån har sunket noe.

– Men da sammenligner vi mot 2023, hvor snittet var veldig høyt. Går vi lenger tilbake er det ikke noe fall i snitt finansiert beløp.



– Statistikken viser vel at flere velger billigere biler nå?



– Ja, vi leser ut av markedet at rimeligere biler til under 300.000 selger godt, men det reflekteres ikke så sterkt i snittfinansieringen. Det er mulig at flere finner alternative måter å finansiere billige biler på, sier Utvåg.



Han legger til at det ikke har vært noen spesiell økning i antallet som misligholder lånene sine, i noen av segmentene.

Så mye dyrere har billånet ditt blitt

VOKSER: Interessen for rimeligere biler vokser, og en rekke nye elbiler vil bli priset lavt. Her Skoda Epiq, som kommer til å koste rundt 250.000 kroner når den lanseres til neste år.

– Ingen dramatikk



Også Santander Consumer Bank opplever at det er flere som får avslag nå enn tidligere.

– Implementering av låneforskriften som forventet har gitt flere avslag, men det er ingen dramatikk i det. Det vi samtidig ser er at det etterspørres billigere biler nå enn tidligere, sier kommersiell direktør i Santander Norge, Trond Bakken, til Broom.

Han har en klar oppfatning av hva som er årsken til dette.

OPTIMIST: Trond Brakken og Santander er betingede optimister for utviklingen framover.

– Dette skyldes nok mest at vi opplever «dyrtid», og at vi hadde veldig gode bilår i 2021 og 2022 som gjorde folk flest litt avventende gjennom 2023 og nå i starten av 2024, sier han.



Bakken ser imidlertid positivt på utviklingen framover.

– Vi hadde et godt år i 2023 og starten på 2024 tilsier at vi er betingede optimister for utviklingen gjennom 2024. Til tross for låneforskriften og «dyrtid» så er det god aktivitet i markedet og interessen for bil og behovet for transport er fortsatt stor, sier han.

Leasing kan bli løsningen for de som nå ikke får billån



Godt bruktmarked

Markedsplassen Finn.no melder samtidig om god omløpshastighet av både nyere og eldre biler. I snitt selges biler som er eldre enn fem år etter 30 dager, mens nyere biler (som ofte også er dyrere) i snitt ligger ute i 43 dager.

– På et helt generelt grunnlag kan vi si at markedet er i ferd med å stabilisere seg. Vi har hatt en periode i 2023 med høye varelagre av biler. På grunn av eksport, lite import og færre innbyttebiler som resultat av svakt nybilsalg, er markedet nå i bedre balanse, sier Terje Dahlgren hos Finn.

Dette merkes hos Santander Consumer Bank.

– Bruktbilmarkedet går godt og bilforhandlerne selger også de fleste brukte bilene i det norske markedet. Bruktbilmarkedet er både større og mer stabilt enn markedet på nybil, og med forhandlernes evne til omstilling så bidrar dette til aktivitet for forhandlerne og finansiering for oss, avslutter Trond Bakken.

Slik får du ny bil - uten å ta opp stort lån



Her er en bil for deg som ikke har noe problem med å få lån: