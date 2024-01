Kraftig forsinket – men nå skjer det ting

Den skulle egentlig ha vært på plass hos forhandlerne mot slutten av fjoråret, men slik gikk det ikke med Explorer – Fords nye, elektriske familie-SUV. Av forskjellige årsaker ble produksjonen utsatt med minst seks måneder.

Ford har tidligere sagt til Broom at de har planer om å åpne for salg av bilen i løpet av første kvartal i år, og nå skal også produksjonsstart være bestemt.

Ifølge tyske Automobilwoche, skal Ford ha bekreftet overfor avisen at produksjonsstart blir i juni. Det betyr mest sannsynlig at de første eksemplarene av bilen vil ankomme Norge før sommeren er over.

Store ambisjoner i Europa

Nye Explorer blir den andre elbilen fra Ford i «moderne tid». Mustang Mach-E har allerede rukket å bli en pen suksess for bilprodusenten. Ikke minst i Norge, der det nå ruller rundt 15.000 eksemplarer av bilen. I 2021 var den flere måneder den mest registrerte modellen her til lands.

Fords ambisjoner for Explorer i Europa er imidlertid enda større enn for Mustang Mach-E. Dette er en kompakt «folke-SUV» på 4,5 meter, som har veldig mange av de egenskapene som bilkjøpere etterspør, inkludert hengerfeste, mulighet for 4x4 og god plass til bagasje.

Bagasjerommet er på 450 liter, som faktisk er en god del større enn på Mustang Mach-E. Den har til gjengjeld en frunk foran, noe Explorer ikke har.

Deler plattform med konkurrentene

Bilen er et samarbeidsprosjekt med Volkswagen-konsernet, og Explorer bygges på samme plattform (MEB) som blant andre VW ID.4 og Skoda Enyaq. Den deler mye av teknologien, inkludert motorisering og batteripakker, med de to åpenbare konkurrentene.

Det betyr temmelig sikkert en batteripakke på 77 kWt netto, og Ford opplyser at rekkevidden skal ligge på rundt 500 kilometer. Bilen kan videre leveres med bakhjulsdrift eller 4x4, her tipper vi sistnevnte blir mest populær i Norge.

Kommer for sent?

Enkelte har påpekt at modellen kommer lovlig sent til markedet, og at konkurrentene allerede er godt i gang med neste generasjon biler med enda lavere forbruk og bedre rekkevidde, før Explorer kommer på veien. De største kritikerne mener den kommer for sent.

Ford har uansett et uttalt mål om å selge hele 600.000 elektriske kjøretøy årlig allerede fra 2026, og det er ingen tvil om at Explorer må treffe godt i markedet hvis dette målet skal nås. Innen 2035 er planen at Ford skal ha en lineup bestående av ni modeller.

Vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon om salgsstart så snart vi vet mer.

