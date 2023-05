Tidligere denne uken ble det kjent at Tesla har lansert nok en utstyrsgrad av flaggskipet Model S Plaid. Bilen med over 1.000 hestekrefter.

For første gang tilbyr de Track Package – som vi i Broom er blant de første i verden som har testet. Se video når vi passerer 300 (!) km/t øverst i saken.

Helt konkret innebærer nyheten kraftig oppgraderte bremser (karbonkeramiske), samt nye felger og dekk – utviklet for høyhastighetskjøring.

Track Package er tilgjengelig for Model S Plaid og Model S produsert fra og med 2022. Dette er altså noe du kan ettermontere.

Tesla tilbyr tre ulike pakker – skal du ha komplett pakke, er prisen snaut 200.000 kroner. Det inkluderer nye felger, dekk, bremser og ny bremsevæske.

BANEFOKUS: Tesla har gjort flere grep, slik at de 1.020 hestene skal fungere best mulig på bane.

Ulovlig

Det er imidlertid ´€n liten hake: Dekkene som medfølger fra Goodyear (Supercar 3R) er ikke godkjent eller lov å kjøre på europeiske veier.

Disse er kun ment for banebruk. Det i motsetning til Teslas hjemland – hvor dekkene også er lovlig på offentlig vei.

Per dags dato kan ikke Tesla Norge bekrefte om, eller eventuelt når, disse dekkene kan bli typegodkjent for norske veier.

På bane derimot, er det tut og kjør.

Nederst i saken finner du komplett oversikt og priser på Teslas nye Track Package.

IKKE GODKJENT: Disse dekkene fra Goodyear (Supercar 3R) er ikke godkjent for bruk på offentlig vei i Norge eller Europa. Skal du ha fullt utbytte av Model S Plaid med Track Package, må du derfor ha et eget sett dekk og felger for bruk på vei.

Imponerer

Nylig fikk Broom et svært eksklusivt møte med nye Model S Plaid og Track Package – på selveste Circuit Paul Ricard i Frankrike.

LATTERLIG RASK: Ingen i Broom-redaksjonen har noen gang kjørt fortere. Her forsøker vi å nå toppfarten på langsiden!

Vi snakker samme bane som Formel 1-sirkuset har kjørt på i mange år. Med rett over 1.000 hestekrefter og en 5,8 kilometer lang bane til disposisjon, sier det seg selv at spenningen er litt til å ta og føle på denne dagen.

Dessuten gir Tesla oss fritt spillerom. Det er ingen pace car eller instruktører som «holder igjen». Vi får kjøre i fritt tempo!

Få med deg våre kjøreinntrykk i videoen øverst i saken. Her forteller vi hvordan Teslas råskinn oppleves sammenlignet med Porsche Taycan Turbo S. En bil vi også har erfart på bane.

Uten å avsløre for mye, kan vi si at Tesla imponerer oss. Se hele innslaget her. Vil du se vårt forsøk på å nå toppfarten, spoler du frem til 5 minutter:

