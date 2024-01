Koster 6,2 millioner – her er den i Norge

Når Ferrari gjør ting de aldri har gjort før, så blir det spesielt. Det italienske superbilmerket sa lenge at «SUV skal vi aldri lage!».

Så kom de med Purosangue.

– Se der, ja. Dere måtte krype til korset, dere også, sa folk.

Men Ferrari mener de har sine ord i behold. For de nekter å kalle den nye bilen sin en SUV. De kaller den FUV – Ferrari Utility Vehicle. Det er noe helt annet, må vite.

Prisen er forresten også noe helt annet enn for en vanlig SUV. 6,2 millioner kroner må du ut med. Minst. Du kan lett bruke mye mer, om du legger på ekstrautstyr.

Eller, lett og lett. Ventelistene er lange. Så det er ikke nok bare å ha pengene på bok.

Nå har denne mildt sagt spesielle bilen ankommet Norge. Vi har den med på Aker Brygge for en eksklusiv før-premiere.

Her blir det rift om bilene

VELKOMMEN INN: Bakdører som åpnes «feil vei» kalles gjerne selvmordsdører. Men Ferrari har valgt en litt hyggeligere variant: Komfortdører. Det høres bedre ut, ja.

Ikke SUV?

Riktignok er Purosangue, som for øvrig er italiensk for fullblods, utstyrt med firehjulsdrift, litt offroad-stuk og ekstra bakkeklaring. Akkurat som en ...ja, du gjettet det: SUV.

Men under panseret, skjøvet så langt bak mot midten av bilen som mulig, finner vi en selvpustende 6,5-liters V12-motor. Hjertet i bilen.

Denne bilen er nemlig ikke ment å kjøres i offroad-løypa. Den skal oppføre seg mest mulig som en superbil – bare at den skal være mer praktisk og romslig. En bil som kan brukes i hverdagen.

Og det er det nærmeste du kommer en SUV fra Ferrari. Det må vi kunne si ...

Kan gi rekordsalg i Norge



Elektrifisert – på Ferrari-vis

Hvis vi ba alle bilprodusentene i verden, som har en ny modell med selvpustende V12-er klar for produksjon i 2024 rekke opp hånda, ville det vært sparsommelig med respons. Lamborghini, Ferrari og en håndfull andre ville sett seg stolt rundt.

Vi lever i en tid der nesten all fokus i bilverdenen handler om overgangen til elektrifisering. Og det skal de ha. Ferrari har faktisk elektrifisert Purosangue litt, også. De har nemlig et 48-voltsystem. Men det styrer støtdemperne!

Utslippskuttene får andre ta seg av. Ferrari har fokus på kjøreegenskapene.

Driveout i Norge: – Man blir nesten litt rørt!

Superbil-rask

715 hestekrefter er det hentet ut av 6,5-literen. Et voldsomt dreiemoment gjør at du har nesten alt tilgjengelig like over 2.000 omdreininger i minuttet. Fortsetter du å holde gasspedalen til bunns, skiftes ikke gir før 12-eren synger for full hals på over 8.000 omdreninger.

0-100 km/t tar kun 3,3 sekunder. Toppfarten er nord for 300 km/t – nærmere bestemt 307 km/t.

Skal du ha den soleklart mest eksklusive og råeste hyttebilen til påske, er det altså denne du må få hendene på.

Spontantur ble knallsuksess



UNIKT: Ferrari har aldri før laget en bil med selvpustende V12-motor, firehjulsdrift, fire seter og fire dører.

Kommer til Norge

Selv med en enorm global etterspørsel, er det bekreftet at det vil leveres en håndfull biler til Norge. Kjøperne må bare belage seg på litt leveringstid.

Kun 2.000-3.000 biler vil bli produsert årlig. Langt mindre enn antall kunder som vil kjøpe den.

Til sammenligning ble det levert over 6.000 Lamborghini Urus i fjor.

Hele 15 produktnyheter skal lanseres av Ferrari de neste tre årene. Inkludert her, forventes det også å være en ladbar hybrid-variant av nettopp Purosangue.



PS: Vi krysser fingrene for at vi om ikke så lenge kan komme med noen kjøreinntrykk av Purosangue. Følg med!

