Det skal kun bygges 275 eksemplarer til sammen – og dette er den dyreste Mercedes-modellen du kan kjøpe ny i dag.

Eller det vil si: Det var den dyreste. Samtlige eksemplarer av den ekstreme hyperbilen er solgt.

Én av de få heldige som har sikret seg bil, er den finske Formel 1-stjernen Valtteri Bottas.

Han har ventet flere år på sitt eksemplar og i forrige uke var ventetiden over. Da fikk Valtteri endelig overlevert nøklene til sin AMG ONE.

FARTSMONSTER: Det er ikke mange vi har sett i blå ennå. AMG ONE er en ladbar hybrid, kun for ytelsenes skyld. Formel 1-drivlinjen leverer over 1.000 hestekrefter.

28 millioner

– Det var verdt ventetiden, er det eneste Alfa Romeo-føreren skriver om bilen i et innlegg på Instagram.

Bestillingen av bilen skjedde da Valtteri kjørte for Mercedes-AMG i Formel 1 – sammen med Lewis Hamilton. I fjor gjorde finnen et bytte til Alfa Romeo, men bestillingen av AMG ONE ble på ingen måte kansellert.

Startprisen på bilen er 2,7 millioner dollar – som tilsvarer rundt 28 millioner kroner.

Valtteri har en årslønn hos Alfa Romeo på drøyt 100 millioner kroner. Så regningen skal nok gå helt greit å betale. Kanskje har han også fått en hyggelig deal hos sin tidligere arbeidsgiver...

AVANSERT: Rattet er også tydelig Formel 1-inspirert. Her kan du for eksempel velge mellom ulike kjøreprogram, justere grad av Traction Control, aktivere DRS eller justere fjæringsinnstillingene.

Formel 1-motor

AMG ONE har vært et skikkelig prestisjeprosjekt hos Mercedes.

Målet var å designe en gateregistrert bil så nært en Formel 1-bil som mulig. Det lyktes de med til slutt, men det har kostet MYE penger.

Så mye at én av toppsjefene hos Mercedes spøkefullt har uttalt «Vi må ha vært fulle da vi bestemte oss for dette».

Under skallet på bilen finner vi Formel 1-teknologi, inkludert V6-motoren på 1,6 liter. I tillegg er AMG ONE utstyrt med fire elmotorer. Samlet effekt er 1.063 hestekrefter.

Bensinmotoren leverer 574 hestekrefter alene, ved 9.000 omdreininger. Men du kan dra turtallet helt til 11.000. Tenk deg DEN lyden gjennom Vålerengatunellen!

FORSINKET: Siden avdukingen i 2017 har AMG møtt på et par utfordringer, blant annet knyttet til utslippskrav og lydmålinger. Bilen har vært forsinket lenge, men nå er kundeleveringene i gang.

Verdens raskeste produksjonsbil

Den klassiske sprinten fra 0-100 km/t, er nesten en vits for denne bilen, da det oppleves som gangfart. Men uansett: 0-100 km/t går unna på 2,9 sekunder.

GALSKAP: Det er egentlig ordet for bilen. Mercedes kommer neppe til å gjøre noe lignende igjen...

Mer imponerende er 0-200 og 0-300 km/t som klokkes inn på henholdsvis 7 og 15,6 sekunder. Toppfart: 352 km/t.

Kjøreegenskapene står det heller ikke på. AMG ONE er enkelt og greit verdens raskeste produksjonsbil rundt Nürburgring i Tyskland – med tiden 6:30.705.

Dermed er bilen raskere enn både Porsche 911 GT2 RS MR, Porsche 911 GT3 RS og Lamborghini Aventador SVJ LP770-4. Bare for å nevne noen.

