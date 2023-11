Moderne dieselbiler er utstyrt med et avgassrensesystem som kalles AdBlue. Dette er er klar, fargeløs væske som sprøytes inn i eksosstrømmen, og som sørger for betydelig reduksjon i utslipp av nitrogeoksider (NOx).

Men det betyr også at man ikke bare har en dieseltank å fylle: Man må også fylle på AdBlue-væske med jevne mellomrom, noe som øker driftskostnadene i forhold til eldre dieselbiler.

Hvis man ikke fyller på AdBlue, kan man risikere at bilen rett og slett nekter å starte.

Men hvis man er kreativ, kan man faktisk omgå hele prosessen, uten at det merkes verken på kjøretøyet eller dieselforbruket. Og det var nettopp dette kontrollører fra Statens vegvesen nylig avdekket under en kontroll av lastebiler ved Øyer i Innlandet.

Deaktiverte hele greia

En av lastebilene de hadde inne i kontrollhallen, avga nemlig mye mer eksoslukt enn det som er vanlig. Derfor foretok kontrollørene en litt nøyere sjekk av nettopp dette kjøretøyet.

Det tok ikke lang tid før de oppdaget at AdBlue-systemet var manipulert slik at det ikke lenger var i funksjon. Det forklarte den stramme lukta av diesel-eksos.

Eieren av lastebilen forklarte at han hadde fått en feil på systemet, og i stedet for å reparere det, hadde han istedet deaktivert hele greia ved hjelp av diverse inngrep i elektronikken.

Anses ikke som trygt – nå fjernes alt sammen



Denne boksen sørget for å deaktivere AdBlue-systemet på lastebilen. Foto: Statens vegvesen

Dermed slapp vedkommende både kostnadene knyttet til utbedring, og kostnader til fylling av AdBlue-væske.

Kontrollørene fant også selve boksen som deaktiverte systemet. Denne ble overlevert politiet, som nå skal følge saken videre.

Taxisjåførene låste bilene og forsvant da de såkontrollørene



Flere gebyrer

Dette var imidlertid ikke den eneste sjåføren som fikk smekk på lanken under kontrollen. Blant annet fikk tre sjåfører gebyr for overvekt, og seks sjåfører hadde brutt bestemmelsene for kjøre/hviletid.

Disse fikk enten skriftlig advarsel eller gebyrer på grunn av dette, opplyser Vegvesenet i en e-post som Broom har mottatt.

Vegvesenet advarer: Dette bør du ha i bilen nå



Fikk du med deg denne?