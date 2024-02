Kongens Jaguar under hammeren: Eneste av sitt slag

En elbil som har vært i kong Charles III av Storbritannias eie, skal straks under auksjonshammeren i England. Det melder flere internasjonale nettsteder.

Bilen det er snakk om, er en Jaguar I-Pace fra 2018. Det var kongen selv (riktignok prins den gang) som kjøpte den ny for snart seks år siden.

Pent brukt

Siden ble den kjørt av prinsen selv og andre medlemmer av det britiske kongehuset, og selveste dronningen og Meghan Markle skal også ha blitt fraktet i den.

Bilen var i kongehusets eie fram til den i 2020 ble returnert til Jaguar. Da hadde den tilbakelagt beskjedne 3.000 miles, eller rundt 4.800 kilometer. Med andre ord var det neppe dette kjøretøyet kongehuset brukte mest i perioden.

Kostet 20.000 ny – solgt for 440.000 kroner

KONGELIG HISTORIE: Det er ikke hver dag man kan skaffe seg et kjøretøy som har vært eid av en konge. Foto: Historic Auctioneers

Jaguar solgte den så videre til nåværende eier, som har kjørt den ytterligere 32.000 miles. Dermed har bilen kjørt totalt rundt 56.000 kilometer, før eieren nå altså vil selge den videre.

Prisen er ventet å ende et sted mellom 55.000 og 70.000 pund, som tilsvarer mellom 734.000 og 934.000 kroner, etter dagens kurs.

Og det er kanskje ikke så veldig mye? Til sammenligning koster en ny I-Pace fra 69.000 pund i Storbritannia, eller 921.000 kroner. I Norge må du ut med litt over en million for en ny I-Pace, som nå er å regne som en utgående modell.

Dette var bilen til en helt spesiell familie

Eneste med denne lakken

Så hva blir da kronargumentet for å gå for en kongelig, brukt utgave av bilen?

Lakken, for eksempel. Den bærer navnet «Loire Blue», og er kun brukt én eneste gang, og det var til dette eksemplaret. Det sørget kongen (prinsen) for selv, for opprinnelig bilen grå, skriver blant annet nettstedet Robbreport.

Og så er det selvsagt en viss mulighet for at bilen vil holde seg bra i pris, gitt at den vil være av interesse blant samlere. Og det bruker jo ofte biler og kjøretøy som har vært eid av kongelige og andre kjendiser, å være.

Bilen går under hammeren den 2. mars, og det skjer hos Historic Auctioneers i Ascot, England.

Nå kan du forresten også kjøpe president Bidens gamle råskinn

Få også med deg denne: