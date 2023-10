Kommer ut av garasjen – klar for ny eier

På 1960-tallet var Volvo et bilmerke for de med over middels inntekt og økonomi. Merkevaren var sterk. Ikke minst i vår del av verden.

Men Volvo manglet en klar toppmodell. Hvis du hadde mye penger og valget sto mellom en Volvo eller en Mercedes: Da var det nesten alltid sistnevnte som trakk lengste strå.

Det endret seg da Volvo lanserte sin nye prestisjemodell 164 på bilutstillingen i Paris i 1968. Den nye modellen fikk en svært positiv mottakelse og hentet mange nye kjøpere til merket, fra lanseringsåret 1969 til den forsvant ut i 1975.

I dag har 164 for lengst blitt en klassiker. Det er også langt mellom de virkelig fine bilene. Men nå har ett eksemplar i denne kategorien dukket opp på auksjon Sverige.

PÅKOSTET: Interiøret er en skikkelig tidsreise, skinnsetene var ekstrautstyr de første årene. Og hva er det vi ser under den elektriske klokken? Jo, noen tidsriktige kassetter! Foto: Bilweb Auctions.

Tatt gode vare på den

Bilweb Auctions selger nemlig en 1971-modell 164 som ikke har rullet mer enn 101.000 kilometer i alle årene som har gått siden den forlot fabrikken.

Volvoen har hatt fire eiere, som alle skal ha tatt svært godt vare på den og kjørt lite. Dette skriver Bilweb Auctions i sin beskrivelse:

Bilen er nesten som ny både inn- og utvendig. Utstyrslisten er velfylt, med det meste man kunne få på denne tiden, som blant annet servostyring, oppvarmet bakrute, sikkerhetsbelter i baksetet, elektrisk klokke i midtkonsollen med mer. Nåværende eier arvet bilen i 2014 og har siden da kjørt den knapt 300 mil.

KJENNER IGJEN: Fra siden merkes likheten med den langt mer folkelige 140 godt. Bilene var nesten identiske fra frontruta og bakover. Foto: Bilweb Auctions.

Omlakkert

De understreker også at bilen alltid har stått i garasje, når den ikke har vært i bruk. Nå er den altså klar til å komme ut av garasjen. Verdivurderingen ligger på 150.000-170.000 kroner og auksjonen avsluttes på formiddagen torsdag 12. oktober.

Dagens eier opplyser for øvrig at første eier het Nilsson og bodde i småbyen Ludvika, nord-øst for Stockholm.

«Et antall år senere, fortsatt i Ludvika, ble bilen kjøpt av min far som eide den fram til 2014, da jeg arvet den.»

Volvoen skal vært helt original, bortsett fra i lakken. For fem år siden ble den profesjonelt omlakkert i samme farge som originalt. Da ble alle ruter og lister demontert. Årsaken til at dette ble gjort, var at lakken på panser og bagasjelokket hadde krakelert. Alt av krom skal være i svært god tilstand, det samme gjelder felger og dekk.

BAKSETET: Ikke noe dumt sted å sitte, her ble du kjørt rundt på første klasse. Foto: Bilweb Auctions.

Ikke heeelt ny

Da 164 ble lansert, fremsto den på mange måter som en helt ny bil. Det var den imidlertid ikke. I bunn og grunn var dette samme bil som 144 fra frontruta og bakover. Men 164 ble strukket 10 centimeter, mellom frontrute og forhjul, for å få plass til en større motor. Akselavstanden økte fra 260 centimeter på 140-serien, til 270 centimeter på 164.

Motoren var i prinsipp en forlenget B20 fra 140-serien, som fikk to ekstra sylindre. Dermed endte slagvolumet på 2978 ccm, og den var utstyrt med to SU-forgassere. Effekten var på 130 hestekrefter. Nok til å gi bilen en toppfart på 175 km/t – hvilket var høyst anstendig på slutten av 60-tallet.

BAKFRA: Hekken er langt mer nedtonet enn fronten, men 164-merket er i alle fall godt synlig! Foto: Bilweb Auctions.

