Kommer til Norge og gir kundene super-garanti

Bilsalget synker og konkurransen om kundene har hardnet kraftig til. Det har særlig de mange nye bilmerkene på markedet fått merke. Flere har knapt registrert nye biler i det hele tatt i 2023.

Det skremmer likevel ikke nye aktører fra å etablere seg her, og vi kan vente oss flere nye bilmerker på norske veier også i 2024. Enkelte av dem tyr til kreative grep for at kundene skal føle at det gjør trygge kjøp.

To modeller med ekstra lang garanti

Ett av dem er Zeekr, som er et søstermerke til blant andre Volvo og Polestar, og heleid av kinesiske Geely. De er straks aktuelle med to modeller i Europa.

Den første er crossoveren X, som bygges på samme plattform som Volvo EX30. X er imidlertid 22 centimeter lengre – 4,45 meter for å være nøyaktig. Dermed er vi innenfor det som kan betegnes som familiebilstørrelse.

Zeekr X kan, som EX30, leveres med drift på bakhjul eller alle fire hjul, og får rekkevidde på inntil 445 kilometer.

FØRST: Zeekr X blir etter alt å dømme første modell som kommer til Norge.

Den andre er en sportslig stasjonsvogn som har fått navnet 001. Den kan blant annet skilte med inntil 620 kilometer rekkevidde og akselerasjon fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Denne er ventet til Europa noe senere.

Det er imidlertid en annen detalj som får bilene fra Zeekr til å skille seg fra hurven av konkurrenter: Garantivilkårene. Begge modeller kan nemlig leveres med hele ti års garanti, eller inntil 200.000 kilometer (det som kommer først).

Til sammenligning opererer de aller fleste konkurrentene med kun fem års nybilgaranti, eller 100.000 kilometer. Et fåtall, deriblant MG og Kia, har sju års garanti eller 150.000 kilometer.

Ikke uten forpliktelser

Også Zeekr har i utgangspunktet fem års nybilgaranti, men hvis du sørger for å ta service annet hvert år eller hver 40.000 kjørte kilometer etter dette, utvides garantien til inntil ti år/200.000 kilometer, uten ekstra kostnad.

FORTRINN: Christian Lystoft og Zeekr byr på ekstra lang nybilgaranti. Det kan bli et viktig konkurransefortrinn når merket kommer til Norge på nyåret.

Det eneste du forplikter deg til, er å utføre servicene hos et Zeekr-autorisert verksted etter de fem første årene.

– Du vil ikke finne noen lengre nybilgaranti i Europa. Så enkelt er det. Dette er vårt løfte om forpliktelser og tillit til våre kunder, sier Christian Lystoft hos Zeekr. Han er lanseringsansvarlig for bilmerket i Europa, Norge inkludert.

Samme prinsipp som hos Toyota

Helt alene er de imidlertid ikke. Også Toyota og Lexus tilbyr inntil 10 års garanti uten ekstra kostnad, men her gjelder garantien bare for ett år eller 15.000 kilometer om gangen.

– Vår garanti følger samme prinsipp som hos Toyota og Lexus, men med flere kilometer og lengre tid mellom servicene, sier Lystoft til Broom.



– Er det et krav om at servicene tas hos Zeekr også de første fem årene?

– Nei, de første fem årene kan du ta servicene hos tredjepart og beholde garantien, såfremt servicene følger skjer etter våre forskrifter. Vi anbefaler naturligvis at du gjør det hos Zeekr eller våre servicepartnere, så er du sikker på at du får alle oppdateringer til bilen. Disse har ikke tredjepart tilgang til, avslutter han.



Kommer i 2024

Det har en tid vært kjent at Zeekr skal lanseres i vårt marked. Det siste vi har hørt er at dette vil skje tidlig i 2024. Broom har tidligere hatt flere saker om at kamuflerte utgaver av Zeekr X har blitt observert i Norge.

Det er ventet at de starter med showroom i Oslo, og så vil utvide til noen flere byer. På service og reparasjoner skal Zeekr bruke en ekstern partner, her er det nok ikke helt utenkelig at Volvos nettverk kan komme inn.

