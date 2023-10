Kommer til Norge – men bare i en kort stund

I en tid der nesten hver eneste nye bil som introduseres for det norske markedet er elektrisk, gjør Skoda et unntak. De viser nå andre generasjon av familie SUVen - Kodiaq.

Mens vi ventet på at elbilene for alvor skulle sett sitt preg på nybilsalget, var dette et populært alternativ for mange.

Den gangen som nå, leveres den imildertid ikke som ren elbil. Likevel åpner Skoda for å introdusere den i Norge i en begrenset periode – frem til merket blir helt elektrisk i tråd med 2025-målet. Da skal etter politikernes plan alle biler som selges i Norge være elektriske.

Nye Kodiaq er også interessant, fordi den skal si mye hva Skoda tenker om design framover.

Enda mer plass

Modellen byr på mer plass enn sin forgjenger. Den er seks centimeter lenger og vil gi enda bedre romslighet for opptil syv personer og bagasje.

Bilen er den første serieproduserte bilen som viser frem elementer fra Skodas nye designspråk Modern Solid. Den har et moderne, robust og kraftig utseende, heter det i pressemeldingen som er sendt ut.

– Dette er elementer vi kjenner igjen fra den fullelektriske konseptbilen og syvseteren Vision 7S, som besøkte Norge tidligere i år. Den gir et klart bilde av hva vi kan forvente fra Skoda fremover, forteller Martine Behrens, direktør for Škoda i Norge.

Blir ladbar

Ikke uventet blir nykommeren tilgjengelig både med diesel- og bensinmotorer på opptil 200 hestekrefter – i tillegg til en ladbar hybrid.

Sistnevnte vil også ligge på rundt 200 hestekrefter – og får dessuten en rekkevidde på rundt 100 kilometer. Dermed vil mange kunne kjøre utslippsfritt store deler av tiden, om de ønsker det.

Bilen har i uventet bedre aerodynamikk og forbedret effektivitet, blant annet gjennom et helt nytt design på støtfangeren både foran og bak.

En helt ny sekskantet grill kan etter kundenes ønske lyses opp av 14 lyselementer som former en lysstripe mellom frontlyktene.

I tillegg kommer bilen med siste generasjons LED Matrix frontlykter med flere lyssegmenter og bedre lyseffekt enn forgjengeren.

MER LUKSUS: Skoda gir nye Kodiaq mer luksus, store skjermer og mer plass.

Ny brukeropplevelse

Innvendig kommer det nå et frittstående 13-tommers display og for første gang også muligheten for å velge head-up display på denne modellen.

I tillegg har Kodiaq helt nye smartknapper – Skoda Smart Dials – noe som skal gi mer intuitiv og enklere brukeropplevelse.

Knappene kan aktiveres både ved å skru og trykke, med en 32-millimeters digital skjerm i midten av knappen. Der kan sjåføren enkelt kontrollere klimaanlegg, setevarme, volum, ventilasjon, kartzoom og en rekke andre funksjoner.

Dobbeltlading og nedkjøling av mobilen

I tillegg er mer funksjonalitet flyttet over på rattet.

Nye Kodiaq får også Phone Box som gjør det mulig å lade to telefoner samtidig med 15V lading og nedkjøling av telefonen.

Ergonomiske seter med massasjefunksjon blir også tilgjengelig for de kundene som ønsker det. Bilen er dessuten oppgradert med helt nye assistansesystemer, inkludert Turn and Remote Park Assist og eksisterende Side and Travel Assists kommer med utvidet funksjonalitet.

GOD REKKEVIDDE: Dette bildet tilsier at Kodiaq kommer som ladbar hybrid – og får god rekkevidde. Over 100 kilometer.

Stor og romslig

Kodiaq har vokst med 6,1 centimeter, og er nå 4,758 meter langt med en akselavstand på 2,791 meter. Bredden er på 1,864 meter og høyden 1,659 meter. Passasjerer på tredje rad har nå 1,5 centimeter mer plass i høyden sammenlignet med forgjengeren.

Bagasjekapasiteten har også økt, for femseteren øker volumet med 75 liter – til 910 liter. Med baksetene nedfelt er kapasiteten 40 liter større, med et volum på 2.105 liter.

For syvseteren er det plass til 340 liter bak tredje seterad, 70 liter mer enn tidligere.

Med setene nedfelt er volumet på 845 liter, hele 80 liter mer sammenlignet med eksisterende modell.

NYTT: Kodiaq får nye digitale instrumenter - med analogt utseende.

Video: Se vårt første møte med Skoda Kodiaq her:

