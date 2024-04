Kommer til Norge: Løfter rekkevidden til nytt nivå

Salget av den store luksus-SUVen E-HS9 fra Hongqi – du vet den svære bilen med Rolls Royce-inspirert grill – var svært godt i 2022.

Senere har interessen for den majestetiske bilen kjølnet, men det ruller faktisk godt over 2.000 Hongqi-er på norske veier. Og nå håper den norske importøren RBI på ny interesse for det kinesiske bilmerket.

Rekkevidde på 820 kilometer

For modell nummer to fra bilmerket kan blant annet slå i bordet med en rekkevidde som virkelig hører til sjeldenhetene.

Hongqi EH7 heter modellen, og denne gangen er det snakk om en stor og luksuriøs sedan. Bilen kommer med tre forskjellige batteripakker, der den største er på hele 111 kilowattimer (brutto), og foreløpige beregninger antyder en rekkevidde på inntil 820 kilometer.

Ikke nok med det, den skal også lade raskt. Makseffekten er på opptil 365 kW i Kina. I Europa oppgis den foreløpig til 250 kW, og det skal bare ta 25 minutter å lade det største batteriet fra 10-80 prosent.

MINDRE POMPØS: Den svære grillen fra E-HS9 er borte, og EH7 framstår som langt mindre pompøs.

Akselerasjon som lukter svidd

Bilen kommer forøvrig med drift på to og fire hjul. Sistnevnte har to motorer som byr på en samlet effekt på 619 hestekrefter, og 0-100 kilometer i timen skal være ekspedert på bare 3,5 sekunder.

Utgaven med bakhjulsdrift er heller ikke noen sinke, der er motoreffekten rundt 350 hestekrefter og akselerasjonen fra 0-100 tar 5,8 sekunder. Toppfarten er 190 km/t.

Videre byr EH7 på et høyt utstyrsnivå, inkludert panoramaglasstak, varme i ratt og varme i baksetet, frunk, intelligente fjernlys, toveislading, med mer. Den skal også kunne dra henger med vekt på inntil 1.000 kilo.

GOD PLASS: Bilen måler nesten fem meter i lengden og har en akselavstand på tre meter. Det bør bety god innvendig plass.

Salgsstart i år

Den norske importøren understreker samtidig at de avventer europeiske spesifikasjoner, så det kan komme endringer før bilen kommer til Norge.

Når det skjer, er foreløpig usikkert. RBI opplyser at de håper på salgsstart i løpet av året. Broom kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får flere opplysninger fra importøren.

