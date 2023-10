Kommer til Norge – lenge før tiden

VI fikk se den første gang i mars i år: I et anonymt industribygg i Düsseldorf viste Ford fram sin nye og elektriske Explorer for første gang.

Da var planen at de første bilene skulle komme til Norge helt på slutten av året. Så kom kontrabeskjeden: Ford måtte utsette produksjonsstarten med seks måneder. Dermed er det fortsatt rundt åtte måneder til vi får se bilen i Norge.

Det vil si: Her er det et lite, men viktig unntak. Ett eksemplar kommer nemlig til Norge lenge før tiden. Det skal blant annet vises fram på Fords stand på Oslo Motor Show i slutten av oktober.

UTSATT: Elektriske Ford Explorer skulle vært i Norge mot slutten av året, nå er det i stedet sommeren 2024 som gjelder.

Mulig å reservere

Etter det Broom vet, har importøren jobbet hardt for å få til dette:

– Ja, det er både uvanlig og imponerende at vi fått en Explorer til landet så tidlig. Det er ingen tvil om at Norge er viktig hva gjelder salg av elbiler og derfor har vi blitt høyt prioritert i denne sammenhengen, forteller Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

– Hvordan har responsen på bilen vært så langt i det norske markedet?

– Den har vært veldig god. Det er allerede mulig å reservere nye Explorer, dette er helt uforpliktende. Mot slutten av første kvartal 2024 åpner vi muligheten for å konfigurere og tegne bestilling av bilen. Utleveringen av de første kundebilene er deretter planlagt fra sommeren 2024, forteller Sønsteby.

Her fikk vi høre om planene første gang



NYTT: Explorer har fått et helt nydesignet dashbord, skjermen i midten er på 14,6 tommer.

Samarbeidsprosjekt

Dermed dobler også Ford det elektriske personbilutvalget sitt, når Mustang Mach-E får selskap av Explorer rundt om hos forhandlerne.

Elektriske Explorer er et samarbeidsprosjekt med Volkswagen-konsernet og under skallet deler den mye av teknologien med biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Det betyr at det temmelig sikkert er en batteripakke på 77 kWt i bunnen av bilen. Ford sier ikke noe om offisiell rekkevidde ennå, men den har blitt estimetert til rundt 500 kilometer. Explorer kommer med bakhjulsdrift og 4x4.

Se hva Roy har gjort med en helt vanlig familiebil



TØFF: Designet er ganske særpreget og har med seg flere elementer fra dagens Explorer som her hjemme selges som ladbar hybrid.

To utgaver fra starten

Bilen er 4,46 meter lang og har bagasjerom på 450 liter. Det er større enn i Mustang Mach-E. Til gjengjeld har denne en ganske stor frunk foran, det finner vi ikke i Explorer.

To utgaver er klare fra starten: Explorer og Explorer Premium. Utstyrsnivået skal være høyt og inkluderer blant annet LED-hovedlys, seter i del-sensico, oppvarmet ratt og forseter, elektrisk justerbart førersete inkludert korsryggsstøtte med massasje og minnefunksjon – og lydplanke.

Innvendig domineres dashbordet av skjermen som Ford kaller SYNC MOVE. Den er på 14,6 tommer og har en fiffig løsning: Her kan du nemlig justere vinkelen slik du vil ha den. Under skjermen befinner det seg et oppbevaringsrom, som kan låses ved å sette skjermen i nederste posisjon.

Dette mener de som eier en Mustang Mach-E om bilene sine



Se første video av nye Ford Explorer under: