Kommer til Norge i år – kun med bensin- eller dieselmotor

Det er ikke veldig ofte Mercedes lanserer en splitter ny bilmodell som ikke er elektrisk.

Et av unntakene er helt nye CLE. En linjelekker coupé – som erstatter hele fire tidligere modeller.

Før hadde Mercedes både C-Klasse coupé og cabriolet, samt E-Klasse coupé og cabriolet. Alle disse er nå borte og erstattet med CLE.

Den er altså en slags blanding av C-Klasse og E-Klasse coupé.

Lekker

I motsetning til elbilene fra Mercedes som har et veldig mykt og aerodynamisk design, ser vi litt krassere linjer på CLE.

Spesielt fronten ser småhissig ut, med den fremoverlente grillen og smale LED-lys.

Ellers er det elegante coupé-linjer, og en tydelig markert hekk.

Skal vi driste oss til å si at dette er den lekreste coupéen til Mercedes på en god, god stund?

STERK: CLE kan leveres med en kraftig 3-liters rekkeseks-motor. Den byr på nærmere 400 hestekrefter.

Bensin eller diesel

CLE kommer til Norge allerede mot slutten av året. Dette blir én av få modeller på det norske markedet som kun tilbys med bensin eller dieselmotor.

Innstegsmodellene er CLE 200 (2-liters bensin på 204 hestekrefter) og CLE 220d (2-liters diesel på 200 hestekrefter).

Den foreløpige toppmodellen er CLE 450 4Matic. Her har Mercedes gjort plass til sin elegante rekkesekser på 3 liter. Den leverer solide 381 hestekrefter og 500 Nm. Dette er en såkalt mildhybrid, som gjør at du kan få en elektrisk boost på inntil 200 Nm og 23 hestekrefter ekstra over korte perioder.

0-100 km/t er i mål på 4,4 sekunder.

Etter hvert ventes det også ulike AMG-versjoner av CLE.

ELEGANT: Interiøret kjenner vi godt igjen fra C-Klasse.

Lenger enn C-Klasse

CLE Coupé er 4,85 meter lang, 1,86 meter bred og 1,42 meter høy.

Dette gjør den til den største coupéen i mellomstørrelses-segmentet. Akselavstanden er 25 mm lenger enn C-Klasse Coupé, dette skal gi betraktelig mer romfølelse.

Baksetepassasjerene vil nyte godt av 10 millimeter ekstra takhøyde, 19 millimeter mer skulder- og albuerom og 72 millimeter mer plass til knærne. Bagasjerommet gir 60 liter mer volum og kan enkelt romme tre golfbager, opplyser Mercedes.

TOPPLØS: Bildene er offisielle, men cabrioleten får vi ikke se ordentlig før neste år.

Dolby Atmos

På innsiden har ikke Mercedes revolusjonert noen ting. Dette er omtrent identisk med nyeste generasjon C-Klasse.

Vi kjenner igjen både luftdyser, mediaskjermen på 12,3 tommer og de digitale instrumentene.

Setene er derimot nyutviklet for CLE – og er ekstra sporty. I kombinasjon med det valgfrie Burmester 3D-surroundlydsystemet har hver av forsetene to høyttalere i nivå med hodestøttene, noe som skal skape en oppslukende musikkopplevelse med Dolby Atmos og Spatial Audio.

MORSK: Sammenlignet med EQ-modellene til Mercedes, er dette langt mer aggressivt å se på.

Sportslig

Mercedes har gjort et par grep på understellet, som gjør at bilen skal oppleves sportstlig på veien. Samtidig skal komforten også være ivaretatt.

Demperne er justerbare dersom du velger Dynamic body control. Du får også bakakselstyring på opptil 2,5 grader. Dette reduserer svingradiusen med 50 centimeter, så til tross for sine større dimensjoner, har CLE Coupé med bakhjulsdrift mindre svingradius enn C-Klasse Coupé (10,7 mot 11,2 meter).

CLE Coupé kommer altså til Norge mot slutten av året Cabriolet-versjonen som også er vist frem, blir å se i 2024.



