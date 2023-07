Tesla har satt alle konkurrentene i skyggen på registreringsstatistikken så langt i år. Hele 15.553 eksemplarer av Model Y er registrert pr 5. juli, som er mer enn de seks neste på lista – til sammen.

Den siste tiden har en rekke konkurrenter satt ned prisene på sine elektriske modeller for å lokke kjøpere, men foreløpig er det lite som tyder på at Teslas posisjon på noen som helst måte er truet.

Kinesisk lys i tunnelen?

Mye har endret seg siden fjoråret, og særlig de kinesiske bilmerkene opplever kraftig reduksjon i etterspørselen. Registreringsstatistikken for juni taler sitt klare språk, her finnes ingen kinesiske biler på topplista.

Det er imidlertid mange som forventer at situasjonen vil endre seg på sikt, og det er spesielt én kinesisk bil som blir trukket fram som særlig spennende: Den store SUV-en G9 fra Xpeng.

Dette er en bil på 4,89 meter som har mange av de kvalitetene norske bilkjøpere ser etter: God plass, klare premiumkvaliteter, god rekkevidde og ikke minst: Rask lading. Bilen imponerte blant annet voldsomt i NAF og Motors store sommer-ladetest av nye elbiler, der den knuste den gamle lade-rekorden.

Dette, kombinert med relativt lave priser, gjør at mange har stor tro på at G9 kommer til å bli en suksess. De første kundebilene er ventet til Norge i september.

Bekrefter neste modell til Norge

Men kanskje blir det neste modell som virkelig treffer spikeren på hodet: Crossoveren G6. Dette blir i hvert fall en bil som går rett i strupen på Tesla Model Y, med imponerende spesifikasjoner – til lavere priser. I Kina starter prisene på rundt 370.000 norske kroner.

Bilen vil komme i tre utgaver: Long Range, Super-long Range og Performance - med klare referanser til Tesla Model Y. Design og plass er også sammenlignbar, men Xpeng lover blant annet bedre rekkevidde og raskere lading.

GOD PLASS: Også på innsiden er det mange likehetstrekk med Model Y. Legg blant annet merke til skjermen i midtkonsollen.

I Kina er rekkevidden oppgitt til 755 kilometer for Super-long Range-utgaven, men vi vet at den kinesiske målemetoden er langt mer optimistisk enn WLTP som vi bruker i Europa. Sannsynligvis vil rekkevidden her ligge på i overkant av 600 kilometer. Til sammenligning harTesla Model Y Long Range en oppgitt rekkevidde på 533 kilometer.

G6 vil dessuten bli utstyrt med samme 800 volts ladeløsning som i G9, og Xpeng lover inntil 300 kilometer rekkevidde etter bare ti minutter i laderen, under optimale forhold.

Topphastigheten er 202 km/t, og akselerasjon fra 0-100 er unnagjort på 3,9 sekunder med Performance-utgaven. Her kan Tesla Model Y Performance skilte med 250 km/t og 3,7 sekunder på sprinten fra 0-100.

Kommer til Norge

- Jeg kan bekrefte at dette blir en helt rå bil, og at den også kommer til Norge, sier Knut Arne Marcussen, PR-sjef i Xpeng Norge, til Broom.

Han kan imidlertid ikke si noe sikkert om når det skjer. For øyeblikket er det meste av fokuset rettet mot G9.

- Det jeg kan si er at G6 kommer til å passe perfekt inn i vår portefølje av elbiler. Dette er en bil vi virkelig ser fram til å presentere for det norske publikum, avslutter han.

Xpeng er allerede i det norske markedet med to modeller, sedanen P7 og crossoveren G3i, men salget har gått forholdsvis tregt. Med de to nykommerne kan situasjonen snart se ganske annerledes ut.

Video: Slik gikk det med Xpeng G9 i rekkeviddetesten: