Kommer med spennende saker

Det begynner å bli en stund siden vi så de første bildene av konseptbilen, og nå er det ikke lenge før vi får se hvordan bilen blir seende ut i produksjonsklar utgave.

Vi snakker om den store sjuseteren Hyundai Ioniq 7, som blir den tredje bilen i den nye Ioniq-serien fra den sør-koreanske bilprodusenten. Fra før har vi fått SUV-en Ioniq 5 og sedanen Ioniq 6.

Dette vet vi om Ioniq 7

Bilen bygges på den største utgaven av den såkalte E-GMP-plattformen, som også benyttes til en annen stor sjuseter, Kia EV9. Og da gjettet du kanskje at Ioniq 7 blir å betrakte som en slags søstermodell, som sannsynligvis vil dele mange av de samme egenskapene.

Det behøver slett ikke være noen ulempe. Kia EV9 har nemlig fått strålende omtale i både norsk og internasjonal presse. Du kan lese Brooms test her:

Kia EV9: En av de beste familiebilene du kan kjøpe

SØSTERMODELL: Kia EV9 og Ioniq 7 bygges på samme lest, og vil ha mange av de samme tekniske egenskapene. Stikkord er god ytelse og særs god plass.

Bilen vil sannsynligvis komme både som seks- og sjuseter, begge vil ha tre seterader. Vi vet videre at bilen vil være på rundt fem meter, og vil romme en batteripakke på rundt 100 kWt. Dermed bør vi kunne forvente en rekkevidde på over 500 kilometer, som med Kia EV9.

Ioniq 7 vil komme både med drift på både to og fire hjul. Sistnevnte vil være utstyrt med to motorer med samlet ytelse på rundt 380 hestekrefter.

Hurtiglading skjer via det samme 800 volts-systemet som de øvrige Ioniq- og EV-bilene fra Hyundai og Kia, noe som betyr gode ladehastigheter som topper et sted rundt 210 kW. Da bør du kunne lade batteripakken fra ti til 80 prosent kapasitet på rundt 20 minutter, under optimale forhold.

Hyundai Santa Fe: Ny og ikke til å kjenne igjen

Lanseringsdato er klar

Nå melder flere medier at Hyundai drar duken av Ioniq 7 på Busan Motor Show 27. juni. Det betyr sannsynligvis at bilen blir klar for markedet i løpet av høsten.

Der får den konkurranse fra stadig flere sjusetere, deriblant nye Mercedes EQB, Volvo EX90 og nevnte EV9 fra søsterselskapet Kia.

Vi kommer naturligvis tilbake med flere detaljer så snart vi får vite mer.

Hyundai Ioniq 5 N: Den morsomste elbilen vi har kjørt

Se video av Kia EV9 her: