Kommer med diger bil – til «lavpris»

Kinesiske Xpeng har slitt skikkelig med å få ordentlig fotfeste i det norske bilmarkedet. Tre modeller ble lansert i Norge 2021 og 2022, uten at det har blitt noe særlig salg å melde hjem om.

Det hele endret seg i høst, med lanseringen av den store SUV-en G9. Bilen har fått strålende kritikker for god komfort, høy kvalitetsfølelse, god plass, lang rekkevidde og ikke minst lynrask lading.

Det har ført til travle dager hos Xpeng Norge. Bare i november er det registrert 230 eksemplarer av bilen. Det holder til en foreløpig delt sjetteplass med Nissan Ariya på registreringsstatistikken, i en måned der det har gått trått for mange av konkurrentene.

Og kanskje markerer G9-suksessen en ny start for bilmerket i Norge. Neste modell ut blir sannsynligvis G6, som går rett i strupen på Tesla Model Y. Deretter kommer kanskje X9, som særlig storfamiler og andre med store fraktbehov bør merke seg.

Les testen av Xpeng G9: Føles som en millionbil

Sværing med sju seter

X9 er siste tilskudd i Xpeng-familien. Dette er en svær sjuseter med god rekkevidde, som blant annet tar opp konkurransen mot den kommende, lange utgaven av Volkswagen ID. Buzz og norgesaktuelle Kia EV9.

Flerbruksbilen er hele 33 centimeter lengre enn ID. Buzz og 28 lengre enn EV9, 5,29 meter for å være nøyaktig. Bredden på 1,98 og høyden på 1,78 meter, samt akselavstanden på 3,16 meter er derimot ganske likt.

X9 skiller seg imidlertid fra de to ovennevnte på et par viktige punkter: Den har adaptive luftfjærer og leveres med sving på bakhjulene. Sistnevnte skal sørge for svært god svingradius.

Setene er fordelt over tre rader: To foran, to i midten og tre bakerst. Som på EV9-utgaven med seks seter, har komfort-setene på andre rad en rekke innstillinger, men det ser ikke ut til at de kan snus rundt 180 grader som på EV9.

Takket være lengden, er man uansett sikret meget god bagasjeplass. Kineserne oppgir selv inntil 2,5 kubikk med ryggene på seterad to og tre slått ned, men vi antar at det er målt helt opp til taket – som for en varebil.

Hvordan uttales egentlig Xpeng?



GOD PLASS: Her er bakerste seterad lagt ned, noe som betyr svært god bagasjeplass.

Flere utgaver

Bilen kommer i flere versjoner. Innstegsutgaven får drift på to hjul og en motor som yter rundt 315 hestekrefter. Denne kan leveres med to batteripakker på henholdsvis 84,5 og 101,5 kWt.

Topputgaven med drift på alle fire hjul og to motorer med samlet motoreffekt på rundt 500 hestekrefter, leveres kun med den største batteripakken.

Xpeng lover rekkevidder mellom 600 og 700 kilometer, riktignok målt etter den kinesiske målemetoden CLTC. Denne er i overkant optimistisk sammenlignet med de europeiske WLTP-målingene. Mellom 500 og 600 kilometer er nok mer sannsynlige anslag her.

Ny undersøkelse: Disse bilene har flest feil



MYE LIKT: Førermiljøet har mye til felles med G9, som den store skjermen i midten og den høye midtkonsollen med ladepute for mobiltelefoner.

Bare Kina inntil videre

En faktor som definitivt kan gi X9 et fortrinn, er prisen. I Kina starter leveransene av bilen allerede på nyåret, og her er startprisen 388.000 kinesiske Yuan. Det tilsvarer 583.000 norske kroner.

Til sammenligning koster Kia EV9 fra 899.000 kroner her til lands, men da snakker vi om en godt utstyrt GT Line-utgave med drift på alle fire hjul.

Skulle X9 komme til Norge en gang i fremtiden, tipper vi at topputgaven vil bli en god del rimeligere enn EV9. Hvis modellen ellers byr på samme utstyrsnivå og kvalitetsfølelse som G9, kan den bli spesielt interessant å følge.



Modellen er imidlertid akkurat lansert for det kinesiske markedet, og fra Xpeng Norge får vi vite at den foreløpig ikke foreligger planer for lansering andre steder.

Her har kineserne laget en skikkelig retro-buss



Fikk du med deg denne?