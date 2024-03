Kom sent – nå er den rett og slett for dyr

Mazda har ikke hatt det enkelt på det norske markedet de siste årene. I likhet med mange andre japanske bilprodusenter, har de kommet sent i gang med elektrifisering av bilene sine.

Lenge manglet de helt elbil. Og det gikk heller ikke fort å komme i gang med ladbare hybrider. Dermed måtte Mazda-forhandlerne virkelig jobbe hardt for salgene sine.

Elektriske MX-30 var svært etterlengtet da den kom i 2020. Og to år etter var det klart for Mazdas første ladbare hybrid, familie-SUVen CX-60. Timingen var sikkert helt grei mange andre steder i verden, men her i Norge kom den helt på tampen av storhetstiden til de ladbare hybridene.

Over 700.000 kroner

Etter to kjappe avgiftsøkninger på rad, er mange av dem borte fra det norske markedet nå. Men XC-60 er fortsatt med oss og skal forsøke å bidra til Mazda-salget i alle fall litt til.

Da vi testet CX-60 første gang i desember 2020, sto det 557.000 kroner på prislappen. Nå har denne økt til hele 704.900 kroner. Den fullspekkede testbilen (utstyrsnivået Takumi) ender på 834.400 kroner.

Kan bilen forsvare en slik pris? Etter en uke bak rattet, er konklusjonen vår at det nok skal holde hardt.

Norge var ett av de første markedene som fikk CX-60

FAMILIE: Med lengde på 4,74 meter er CX-60 en typisk familie-SUV. Den ladbare drivlinjen gir 63 kilometer på strøm.

Litt som å gå tilbake i tid

«Ser ut som en million, men alt står ikke i stil», var tittelen på testen vår tilbake i 2020.

Det vi reagerte på den gangen var blant annet litt stump kjørefølelse, også at overgangen mellom bensin- og eldrift ikke var like sømløs som på de beste konkurrentene.

Det siste gjelder absolutt fortsatt. Her er CX-60 litt som å komme tilbake til de første ladbare hybridene som kom på markedet. Bilen nøler rett og slett litt når den skal ta overgangene. Det oppleves som litt masete og gammeldags.

En annen ting: Når vi tar løs på glatt føre, spinner bilen et lite øyeblikk, før alle fire hjulene kobles inn. Heller ikke det er helt som vi forventer.

INNVENDIG: Mange fine detaljer i interiøret. Mazda bruker en mye mindre skjerm enn mange av konkurrentene gjør. til gjengjeld styrer du mange av funksjonene fra et menyhjul.

Lager en ulelyd

Noen som egentlig er mest merkelig: Når bilen går bare på strøm, lager elmotoren en ulelyd som er ganske gjennomtrengende, særlig i lave hastigheter. Jeg trodde først det var noe feil med akkurat dette eksemplaret, men nei: Det skal være sånn.

De fleste lever helt sikkert greit med dette, men det virker samtidig rart at Mazda slipper dette gjennom. Det får oss til å undre på om det gikk litt for fort i utviklingen av bilen.

Hva med det positive? Designet har fått mye skryt og det står seg fortsatt godt. Vi legger merke til at flere snur seg etter bilen. Det henger nok også sammen med at CX-60 er et sjeldent syn på norske veier, denne går det virkelig ikke 12 av på dusinet.

ROMMELIG: 570 liter bagasjerom er bra, her er det også lett å utnytte plassen godt.

Tør å skille seg ut

Innvendig plass er god. Med lengde på 4,74 meter, plasserer CX-60 seg midt i klassen for familie-SUVer. Bagasjerom på 570 liter er svært bra. Hos en del konkurrenter stjeler hybridløsningen i overkant mye plass, slik er det ikke på Mazdaen.

Komforten på landevei og motorvei er også svært god. CX-60 veier nesten nøyaktig to tonn. Det bidrar til å gi en tung og solid kjørefølelse. Her gjør det heller ikke så mye at styringen kunne vært litt mer presis.

STILIG, ELLER? Vi er litt usikre på «korsstingene» på dashbordet.

Interiør og dashbord skiller seg fra de fleste konkurrentene. Mazda tør å gå for særpreg i både materialvalg og design. Det er mange fine detaljer her, men det blir også såpass mange av dem at de slår hverandre litt i hjel.

Dørsidene er ett eksempel, med veldig mange ulike overflater som gir et rotete totalinntrykk. Og vi er heller ikke helt overbevist over «korssting-mønsteret» på dashbordet. Det blir mer dillete, enn elegant.

ROTETE: Her er det veldig mange ulike overflater på én gang. Det gjør totalinntrykket ganske rotete.

Bruker mye bensin

Skjermen er mindre enn hos mange konkurrenter, men vi har veldig sans for at Mazda har beholdt menyhjul for å styre de ulike funksjonene. Det er både enklere og mer trafikksikkert enn veldig mye trykking på en skjerm.

Hva med rekkevidden på strøm? Også her faller CX60 litt gjennom. 63 kilometer hadde vært bra for fem år siden. Nå ligger mange av de beste konkurrentene på 80-100 kilometer. Det gir helt klart høyere bruksverdi.

Har du mye langkjøring, må du også påregne ganske høyt bensinforbruk. Når batteripakken er tom, ligger forbruket på motorvei rundt 0,80 liter/mil. Det er mye sammenlignet med de beste konkurrentene.

HALV MILLION: På bruktmarkedet har CX-60 nå krøpet under 500.000 kroner. Dermed gir den også mye bil for pengene her.

Alle selges av forhandler

Akkurat nå ligger det 66 eksemplarer av CX-60 til salgs på bruktmarkedet. I utgangspunktet et overraskende høyt tall, salget tatt i betraktning. Men mange av disse bilene ser ut som demobiler hos forhandlere, med svært kort kjørelengde.

Faktisk selges ingen av disse 66 bilene fra en privatperson. Det er temmelig unikt.

Det rimeligste eksemplaret akkurat nå blir ditt for 499.900 kroner. Da snakker vi en 2022-modell som ikke har gått mer enn 19.000 kilometer og som selges av merkeforhandler. Det er rikelig med biler å velge mellom rundt 520.000-530.000 kroner. Og her bør det nok absolutt være mulig å presse prisene, kjøperne står neppe i kø for brukt CX-60.

Mazda CX-60 PHEV Motor og ytelser: Motor: 2,5-liter bensin + elmotor

Effekt samlet: 327 hk / 500 Nm

0-100 km/t: 5,8 sekunder

Toppfart: 200 km/t

Forbruk: 0,14 liter/mil (blandet) Batteri og lading: Batterikapasitet: 17,8 kWt

Rekkevidde på strøm: 63 kilometer (WLTP)

Strøm­for­bruk (kombinert): 23 kWt/100 km Mål, vekt og volum: Lengde/bredde/høyde: 4,74, 1,89, 1,68 meter

Vekt: 1.995 kilo

Bagasjerom: 570 liter

Hengervekt: 2,5 tonn Pris: Startpris: 704.500 kroner Pris testbil: 834.400 kroner

