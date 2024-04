Kom litt for sent – det ødela mye

Å gi en stasjonsvogn firehjulstrekk, litt ekstra bakkeklaring og en god dose offroadstyling, har vist seg å være både smart og innbringende for bilbransjen.

Flere bilmerker har hatt stor suksess med denne oppskriften. I premium-segmentet var Volvo første ute med Cross Country. Audi var ikke langt etter med sin Allroad.

Hos Mercedes tok det mye lenger tid. Men da E-Klasse rullet inn i Norge i All Terrain-utgave i 2017, kunne mottagelsen knapt vært bedre.

«Denne bilen er som skapt for Norge», fastslo vi i Broom første gang vi testet den.

STYRKER: E-Klasse All Terrain fikk skryt for mye, særlig komfort og framkommelighet.

Det beste av to verdener

Og det var en imponerende pakke Mercedes hadde satt sammen her. De tok med alle de klassiske styrkene til E-Klasse og kombinerte dem med økt bakkeklaring og et kompetent 4x4-system. Sittestillingen ga SUV-faktor, samtidig som kjøreegenskapene var som i en vanlig stasjonsvogn.

Vi skrøt av blant annet komfort, plass og framkommelighet da vi testet bilen. E-Klasse All Terrain var på mange måter det beste fra både stasjonsvogn og SUV.

En liten hake: Prisen. 2-liters dieselmotor på 194 hestekrefter hadde startpris på 717.900 kroner. Men som vanlig på en premiumbil: Det ble fort dyrere. Bilen vi testet tilbake i 2017 klokket inn til 1.030.000 kroner.

INNVENDIG: Lekkert interiør. I dag virker skjermen liten, ut over det har dette klart seg godt.

Ikke mange til salgs

En hake til: At Mercedes ikke tilbød noen ladbar utgave. Det var et stort drawback, for i 2017 hadde de ladbare hybridene virkelig begynt å gjøre seg gjeldende.

Resultatet var svært begrensede salgstall, her stoppet det også tidlig opp.

Nå ligger det rundt 20 biler til salgs på bruktmarkedet. Prisene starter på under 300.000 kroner, da for biler med velvoksen kilometerstand.

SÆRPREG: All Terrain var E-Klassen for de som ville ha en bil som skilte seg fra mengden.

Dette får du for under 300.000 kroner

E-Klasse All Terrain er typisk en bil som ble valgt av de som kjører over gjennomsnittet langt. Det gjenspeiler seg også blant de brukte eksemplarene.

Billigste akkurat nå er en bil med 2-liters dieselmotoren. Den har rullet hele 252.000 kilometer. Prisforlangende: 289.000 kroner.

For å få en bil med kilometerstand ned mot 100.000, må du et stykke over 400.000 kroner. Kortest kjørelengde blant de brukte All Terrain-utgavene nå har en 2017-modell som ikke har gått mer enn 50.000. Prisen her er 564.000 kroner.

OFFROAD: Det var neppe mange som brukte sin All Terrain på denne måten. Men det kan være smart å sjekke unerstellet litt ekstra nøye.

Må sjekkes nøye

På biler med høy kilometerstand er det naturligvis ekstra viktig å sjekke godt. Her er en NAF-test eller test gjort på et bilverksted som kjenner disse bilene sterkt å anbefale. Det samme er komplett servicehistorikk. Dette er teknisk avanserte biler med mye utstyr: Det er viktig at de har blitt fulgt opp skikkelig og at alt virker.

Sjekk også for slitasje og bruksmerker. Ytterst få av disse bilene har blitt brukt til noe som ligner på offroadkjøring, men det skader absolutt ikke å sjekke understell og undersiden av bilen litt ekstra godt.

Ta også en titt på slitedeler og felger/dekk. Her kan det fort komme store kostnader hvis noe nærmer seg slutten av levetiden.

Dette mener eierne om E-Klasse All Terrain I Eierne mener her på Broom kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Vi har 22 vurderinger inne av E-Klasse All Terrain. Totalkarakteren er høy: 9,4/10. Her er er noen kommentarer: Fantastisk bil, driftssikker, kjøreglede, stor plass og god service fra forhandler. Nydelig stasjonsvogn, en ekte norgesbil!

0,5 på mila på lange motorveiturer med 120 til 150 km/t. Det er fantastisk. Bare flyter av gårde. Ikke heeelt fornøyd med hvitt skinn, men ikke hatt problemer i løpet av 115.000 kilometer. Plass til alt og bruker den også som varebil.

Appen til bilen er en skandale. At det ikke er mulig å knytte sjåførinstillinger, sete, speil etc til nøkkel er helt uforståelig.

Klikk her for å lese alle vurderingene av E-Klasse All Terrain

